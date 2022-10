Diogo Jota manquera lui aussi la Coupe du monde

Jürgen Klopp confirms Diogo Jota will miss the World Cup after picking up a muscle injury against Manchester Citypic.twitter.com/2ip78IqZMw — B/R Football (@brfootball) October 18, 2022

MDG

On a presque envie d'arrêter de les compter.Sorti sur civière lors du choc Liverpool-Manchester City (1-0), le Portugais Diogo Jota va manquer la Coupe du monde. Touché au mollet, il sera éloigné des terrains plusieurs mois. Aucune date précise n'a été communiquée. C'est son entraîneur Jürgen Klopp, qui l'a confirmé en conférence de presse, avant la rencontre face à West Ham.Le technicien allemand n'a pas caché que le mal était profond.(quand il se blesse), avoue-t-il pendant la conférence de presse.Si on demande à l'UEFA, ce n'est pas à cause de l'enchaînement des matchs.