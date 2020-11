Diogo Jota, la nouvelle hype portugaise

Portugal France Ligue des nations A - Groupe 3 Diffusion sur

Djobi Jota

Le J c'est le S

Diogo, libre dans sa tête

Par Steven Oliveira

Tous propos recueillis par SO sauf mentions.





En bon connaisseur de football, La Fouine doit probablement connaître Diogo Jota. Ou du moins il a appris à le connaître – comme 90% des suiveurs du ballon rond – depuis son transfert à Liverpool en septembre dernier . En revanche, il est peu probable que l’attaquant portugais dont le chanteur préféré est Sting connaisse le rappeur à la barbichette. Pourtant, les deux hommes partagent la même vision de la vie. Quand La Fouine chante, Diogo Jota, lui, balance après son doublé avec le Portugal contre la Suède (2-0) Une manière de dire que peu importe s’il a été snobé par les grands clubs du pays durant son enfance et peu importe s’il jouait encore en Championship il y a trois ans, cela ne l’empêche pas d’être co-meilleur buteur de la Ligue des champions et d’être co-meilleur buteur - à égalité avec Romelu Lukaku - de la Ligue A de la Ligue des nations. À chaque fois devant des garçons comme Robert Lewandowski, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé, Timo Werner ou encore... Cristiano Ronaldo.Pour comprendre le caractère de Diogo Jota et son côté revanchard, il faut se rendre à Gondomar, à 15 kilomètres à l’est de Porto. C’est là, dans ce club qui n’a jamais connu la première division portugaise - et qui stagne actuellement au troisième échelon national - que Diogo José Teixeira da Silva a joué au football jusqu’à ses 16 ans. Pourtant, l’actuel attaquant de Liverpool aurait pu signer au Benfica grâce à José Carlos Magalhães, coach à Gondomar et scout pour le SLB :La raison de ce refus ? La taille de Diogo J comme le surnomme ses potes., vante son ancien coach en U15 et U17.Tant pis. En attendant que son physique se développe, celui qui mesure désormais 172 centimètres travaille sa qualité de passe., explique José Carlos Magalhães.Sauf qu’une fois arrivé à l’âge de 15 ans, celui qui partage donc l'ambidextrie avec Ousmane Dembélé grandit d’un coup, prend des muscles et se trouve alors un talent de buteur. Devenu trop fort pour Gondomar, Diogo Jota est très vite surclassé avec les U19 qu’il aide à se maintenir, tout en continuant de régaler les U17. Au point d’enchaîner deux matchs dans le même week-end lorsque l’enjeu le demandait. Ce qui mène à des situations parfois cocasses, comme le raconte son ancien mentor :(Rires.)Quelques semaines plus tard, c’est face au voisin de Paços de Ferreira que celui qui a donné son nom au centre de formation de Gondomar régale. Au point querepartent avec un Diogo Jota dans les valises.Diogo Jota a alors 16 ans et découvre ce qu’est le monde professionnel. Il ne lui faudra qu’un an pour être lancé dans le grand bain par Paulo Fonseca. Suffisant pour devenir, à 18 ans, 2 mois et 16 jours, le plus jeune buteur de l’histoire de Paços de Ferreira en Liga Nos. Après avoir obtenu quelques apparitions chez les pros avec l’actuel entraîneur de la Roma, le natif de Porto devient un titulaire indiscutable la saison suivante. Un exercice qu’il terminera avec 12 pions. Et s’il a marqué 20 buts de moins que Jonas, le meilleur buteur de Liga Nos, et qu’il ne fait pas la Une des journaux, cela ne l’empêche pas d’être reconnu à sa juste valeur par quiconque croisant sa route :, se rappelle Pierre Sagna, alors à Moreirense.Il y a quelques jours, Fernando Santos a même avoué avoir déjà repéré son nouveau joujou à cette époque-là :En attendant de porter le maillot de la, Diogo Jota régale avec les sélections de jeunes et fait le bonheur de ses coéquipiers à Paços de Ferreira. À l’image de Francisco Afonso qui se rappelle. Mais l’actuel défenseur de Berço se rappelle surtout le mental du bonhomme :Un trait de caractère déjà visible à Gondomar à écouter Magalhães :Car oui, Diogo Jota a toujours voulu être footballeur. Alors il s’est donné les moyens de réussir son objectif. Sa vie se résumant à taper dans le cuir, puis à rentrer chez lui pour jouer àavec Telford United ou alors à regarder(Qui veut gagner des millions ? en VF) à la télévision, tout en jouant àTout va s’accélérer à l’été 2016 pour Diogo Jota. La raison de ce coup de boost ? Jorge Mendes. Un homme que l’attaquant de 23 ans décrit auEt à suivre le super-agent là où il est le mieux implanté. Et c’est ainsi que Diogo Jota signe à l’Atlético de Madrid – où il n’aura pas joué le moindre match –, avant d’être prêté une saison au FC Porto. Puis une autre à Wolverhampton alors en Championship. À l’aise chez lesau milieu d’une colonie portugaise et sous les ordres de Nuno Espírito Santo, qui a fait le trajet Porto-Wolverhampton avec lui, Diogo Jota participe grandement à la montée en Premier League avec ses 17 pions. Convaincu, le plus portugais des clubs anglais lâche alors 14 millions pour l’arracher auxEn Premier League, celui qui vibrait plus jeune pour Everton ne lève pas le pied malgré le jeu physique des Anglais. Pas une surprise pour Pierre Sagna :Ajoutez à cela une qualité technique loin d'être déconnante, et vous comprendrez pourquoi Liverpool n’a pas hésité à claquer 44 millions pour s’attacher ses services lors du dernier mercato. Et ce, même si le Portugais n’a marqué « que » 16 buts en 67 matchs de Premier League avec lesPour comprendre l’amour que porte Jürgen Klopp à Diogo Jota, il suffit d’écouter son adjoint Pep Lijnders en parler :Et à en croire les débuts de celui qui a vu les supporters deslui faire une chanson sur l'air ded’ABBA, la période d’intégration semble déjà terminée. Comme celle avec la sélection portugaise, où Diogo Jota semble déjà incontournable dans la tête de Fernando Santos. Le sélectionneur portugais cherche déjà à faire jouer ensemble ses 5 fantastiques : Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, João Félix et Diogo Jota. Et si, comme dans le film, il ne devrait en rester que quatre, ce n’est certainement pas l’attaquant desqui devrait déguerpir de sitôt.