Monstre sacré du football roumain du haut de ses dix-huit titres de champion, le Dinamo Bucarest est à nouveau entré fin juin en période d'insolvabilité. La dernière étape avant la faillite, six ans après sa première « expérience » du genre. Et si le club survit encore, c'est uniquement grâce à ses supporters-actionnaires du Program DDB. Pour symboliser la lutte de l'inventif peuple rouge et blanc, un maillot-hommage unique en son genre a ainsi été commercialisé.

112

Doar Dinamo București

Agonienamo

Par Alexandre Lazar

Propos de V. recueillis par AL, propos de IM tirés d'une zone mixte sur Digi Sport.

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Si chaque supporter du Dinamo Bucarest se dit), être un « Chien rouge » par ces temps troubles implique vite de lier les actes aux paroles. La mission, acceptée par plusieurs milliers d'entre eux sans broncher ? Maintenir en vie un ancien demi-finaliste de Ligue des champions (1984), qui ne gagne plus rien depuis dix ans et qui se confond dans une médiocrité sportivo-institutionnelle aux accents irréversibles. Dans un monde subordonné aux excès du symbolisme, une tunique noire est sortie du bois. Comme un étendard dressé face aux oiseaux de malheur.Ils l'attendaient, le réclamaient presque depuis un an et demi en tapant des pieds sous les fenêtres d'Elyass Bucurică, le leader de la Peluza Cătălin Hîldan (PCH), le massif virage nord des ultras du Dinamo. Le 17 juillet dernier, la cohorte de supporters rouge et blanc a pu admirer le nouveau maillot extérieur de ses ouailles, en valeur de 490 lei (100 euros), celui qui rend hommage à leur degré de dévotion. Normalement équipés par Macron depuis quatre saisons, lesont fait une infidélité assumée à la firme italienne sur leur deuxième jeu de maillot. Blanc sur fond noir, répété à l'avant comme à l'arrière, le nom de 2000 chanceux du Program DDB, programme d'autofinancement créé en mai-juin 2018 par lequel les 15 400du Dinamo (supporters ultras comme lambda) contribuent au budget de leur club de cœur depuis janvier 2020. DDB pour Doar Dinamo București (Seulement le Dinamo Bucarest, en VF), bien plus qu'un équipementier de fortune et une cotisation annuelle comprise entre 48 et 19 480 euros, clin d'œil à la date de fondation du club (1948)., livre Vlad, membre DDB Cluj.L'objectif principal de DDB ? Résorber du mieux possible les dettes envers les joueurs (passés et présents), le staff et des tiers, tout en assurant certains salaires et primes devant l'absence d'investisseurs dignes de ce nom. Les anciennes gloires comme Mircea Lucescu, les personnalités du showbiz (chanteurs, acteurs) et du sport (boxeurs) fans déclarés des, mais aussi les moins attendus Guus Hiddink et Patrick Kluivert : tous contribuent, de manière mensuelle, à l'existence de DDB., poursuit Vlad."Dans cette vie, il nous reste encore une chose à faire."(Royaume-Uni, NDLR)(Espagne)(Italie)(France)Le 28 juin, le Dinamo entrait en période d'insolvabilité pour la deuxième fois de son histoire : comprenez l'ultime opportunité de restructurer le club et de régler les arriérés de paiement avant la faillite. Dix millions d'euros de dettes en 2014, encore six millions aujourd'hui... En Roumanie, que la banqueroute touche l'Astra Giurgiu ne choque pas. Mais le grand Dinamo, sérieusement ?En pleine pandémie, les membres DDB ont été les premiers du pays à acheter des billets pour chaque match de leur équipe et à remplir virtuellement l'Arena Națională (55 634 places, plus d'une trentaine de matchs à guichets fermés)... alors que les élèves de Ionel « Jerry » Gane disputaient leurs rencontres dans le vétuste Ștefan cel Mare (15 032 places). Lundi 26 juillet, nouveau moment d'histoire : 38 000 billets virtuels ont été vendus pour la rencontre face au FCU Craiova, le premieren Roumanie pour un match disputé à l'extérieur. Pourtant, la situation financière précaire n'est jamais loin.(lors de la première journée de championnat il y a dix jours, NDLR) » , résumait le nouveau directeur exécutif desIuliu Mureșan, le 20 juillet dernier., abonde Vlad.(le plus gros salaire de Liga 1, NDLR)Et si la solidarité tente d'exister à travers un maillot, l'unité totale est chimérique : SUD Dinamo, le virage sud des ultras, refuse de prendre part au projet., indique Vlad. Un énième signe de division au sein des tribunes roumaines, alors que, côté terrain, FCD est frappé d'une interdiction de transferts onéreux et fait fuir les joueurs. À ce jour, seuls deux d'entre eux ont reçu tous les paiements qui leur étaient dus : Steliano Filip et Deian Sorescu, le piston droit et top joueur du championnat dont le (futur ?) départ contre un million d'euros pourrait renflouer les caisses. Les autres se sont fait une raison, restent par bénévolat, ont quitté le navire... ou ont décidé de réclamer leurs impayés auprès de la FIFA, comme le nouveaud'Ascoli Diego Fabbrini. Des mois décisifs se profilent : ceux d'une danse sur un pied autour des cercles de l'enfer, alors que les supporters-actionnaires de DDB détiennent aujourd'hui 20,06 % des parts du club, un an et demi après les 100 000 premiers euros injectés. Aux Chiens et à leur tenue sombre d'éviter la fosse aux lions.