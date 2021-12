Dimitri Payet se livre après les événements à Lyon

Tribune | « Y en a marre » : le coup de colère du joueur Dimitri Payet contre la violence dans les stades de football https://t.co/ADynWPyssl — Le Monde (@lemondefr) December 15, 2021

À cœur ouvert.Dimitri Payet s'est longuement livré sur les événements dont lui et ses équipiers ont été victimes depuis le début de saison en Ligue 1. Dans une tribune qu'il a écrite pour Le Monde , le Réunionnais a fait part de ses doutes et de sa colère vis-à-vis des violences dans les stades et envers les joueurs. Le Marseillais parle notamment des incidents de Nice et de Lyon dont il a été la principale victime., a-t-il ainsi commencé son cri du cœur., poursuit-il, visant clairement la gestion de crise du match interrompu au Parc OL lors de l'Olympico le 21 novembre dernier Ce jeudi 16 décembre, une réunion au ministère de l'Intérieur aura lieu pour tenter de trouver des solutions à cette violence dans les stades, et ainsi retrouver un climat beaucoup plus sain dans le championnat de France.La plume de Dimitri Payet semble en tout cas aussi bien aiguisée que son pied droit.