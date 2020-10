Nous sommes les Marseillais, et nous avons Payet

« Il n’a pas peur de porter le flambeau, il n’a pas peur de vanner. Même si ça fait grincer des dents à 800 kilomètres. »

À Marseille, on parle avec les pieds

« Ça n’est pas parce qu’il est dans la provoc qu’il est marseillais. De l’intérieur, il n’est pas marseillais. »

Dimitri payot

« Quand on est leader, il faut être régulier. Son palmarès est vierge, et pour entrer dans le cœur des Marseillais, il faudrait qu’il fasse gagner l’OM. »

« Dimitri a besoin de chaleur humaine »

« Dimitri marche beaucoup à l’affect, c’est quelqu’un d’hypersensible, qui a besoin d’un environnement dans lequel il se sent bien, en confiance, pour pouvoir s’exprimer mentalement. »

En mars 2024, Dimitri Payet aura 37 ans et si les choses se passent comme elles doivent se passer, le milieu offensif sera encore sous contrat avec l'OM pour trois mois., jure celui qui a prolongé fin juin son contrat jusqu'à juin 2024.Jacques-Henri Eyraud était évidemment là le jour où Payet a renouvelé ses vœux à l'OM., ébruitait alors le présidentLe garçon a débarqué la première fois sur les bords de la Méditerranée en 2013 et, malgré son crochet du côté de West Ham (2015-2017), il entame aujourd’hui sa septième saison dans le club phocéen. De quoi être considéré comme un taulier aux côtés de Steve Mandanda et Florian Thauvin, qui eux aussi ont eu recours à une parenthèse anglaise (Crystal Palace pour l’un, Newcastle pour l’autre). Et à l’heure de retrouver les sirènes de la Ligue des champions, ces trois-là sont les rescapés de la dernière campagne en C1, qui s’était achevée il y a un peu moins de sept ans contre Dortmund (défaite 1-2). Avec de tels états de service, Dimitri Payet devrait naturellement endosser un statut de patron incontesté dans son club et d’idole dans le cœur des supporters. Mais les choses ne sont pas aussi simples que cela.Les bons comptes feraient les bons amis. Et c’est d’ailleurs sur le terrain financier qu’on peut traduire le rapport ambivalent entre le joueur et son club. Ainsi, à la fin du mois de juin, Payet avait été érigé en modèle de vertu par le président Eyraud, puisque le joueur a divisé son salaire par deux pour cette saison, et sera encore raboté lors des suivantes., jubilait JHEPourtant, pendant le confinement, c’est son côté pingre qui était pointé du doigt , répondait-il dans Le Journal de La Réunion à ceux qui l’accusaient de ne pas vouloir participer à l’effort de guerre face au virus.Et dans un club où l’on accorde beaucoup d’importance au symbolique, cette attitude a pesé dans la balance, même si la bisbille semble aujourd’hui oubliée., concluait Eyraud."L'OM c’est mon club"Des preuves d’amour, voilà bien une chose dont Dimitri Payet n’est pas avare. Il y a d’abord ses prestations solides lors des soirs de gala, comme sa masterclass face à l’OL dirigé par Rudi Garcia , résume Rachid Zeroual, vice-président des South Winners.Pourtant, à l’écouter, cette faculté à répondre présent lors des grands rendez-vous est récente :Le déclic ?(finale perdue contre l’Atlético en 2018, N.D.L.R.)Pour catégoriser l’amour qui lie le numéro 10 aux supporters de l’OM, impossible d’éviter les poncifs de grinta, de maillot mouillé et de respect des couleurs. Ce qu’exprime dans les grandes lignes le rappeur Alonzo, figure locale et ami du footballeur., assure l’ancien des Psy 4 de la rime.Ce n’est ni sa passe décisive pour Thauvin, ni son engagement lorsque les débats se sont échauffés sur la pelouse du Parc des Princes dans le dernier Classique, qui effaceront cette image.D’autant que cette rencontre à haute tension a été animée en amont par une passe d’armes via réseaux sociaux et bâches interposés. celui dégainé après la défaite du PSG en finale de C1 , N.D.L.R.), se justifiait Payet.L’exemple typique qui montre que Payet, lui qui était pourtant tout proche de passer de Sainté au PSG en janvier 2011 contre huit millions d’euros, s’est également fait une place dans le sérail phocéen sur le terrain numérique. Après s’être attaqué par voie de presse ou de messages à - entre autres - Jean-Michel Aulas ou Rudi Garcia, le garçon s’est taillé une réputation d’adepte du. Et ce sens de lafait des émules du côté de la Canebière., commente Alonzo.Ainsi, Dimitri Payet a su faire de sa communication un argument de séduction., ajoute Fabrice Abriel, champion de France avec Marseille en 2010.Un plébiscite ? Pas si vite.Bien que l’ancien Canari se sente aujourd’hui comme chez lui à Marseille et ne compte pas en partir tout de suite, sa place parmi les icônes locales n’est pas complètement assurée. Et les efforts fournis pour se fondre dans le moule olympien se sont aussi parfois retournés contre l’international français., lâche Éric Di Meco, qui en connaît un rayon en matière d’empreinte laissée à l’OM.Niveau symbolique, Payet souffre de la comparaison avec Steve Mandanda. En cause ? Son irrégularité et sa tendance à choisir ses moments. Mais pas seulement :, regrette Rachid Zeroual des South Winners.Pourtant, on peut très bien avoir passé son adolescence au Havre et être considéré par les Marseillais comme un des leurs : Steve Mandanda peut en témoigner. Mamadou Niang aussi , raconte l'ancien buteur de l'OM.Pour Alonzo, cette proximité n’est cependant pas une obligation pour gagner la sympathie du peuple marseillais :Franck Conte n'est pas rappeur, mais n'en reste pas moins un artiste marseillais. Il est l'auteur de plusieurs œuvres qui recouvrent les murs des rues de la ville, dont l’une dépeignant le Réunionnais en instituteur donnant la leçon . Et lui aussi a un avis nuancé sur la place de Payet dans l'histoire de l'OM., explique-t-ilDi Meco, lui, reste sur sa faim :Une armoire à trophée vide, c’est peut-être aussi ce qui a péché au moment où Dimitri Payet avait la possibilité de conquérir un pays tout entier. En 2016, c’est lui qui prend le costume d’homme providentiel chez les Bleus, en étant décisif contre la Roumanie lors du match d’ouverture et face à l’Albanie au Vélodrome. Si bien que le 19 juin, une étude de l’institut de sondage Odoxa fait de lui le joueur préféré de 25% des Français, plus qu’aucun autre de ses coéquipiers. Une belle revanche pour un gamin de la génération 1987 qui était en situation d’échec à La Réunion lorsque Ben Arfa, Benzema, Nasri et consorts étaient sacrés champions d’Europe U17 en 2004. Mais avant d’arriver à devenir un des pions essentiels de Deschamps dans le retour de la sélection vers les sommets, Dimitri a eu le temps de manger son pain noir. Lui, déraciné à 11 ans de son île de La Réunion pour rejoindre le centre de formation du HAC, a traversé une adolescence turbulente, ponctuée par une formation peu convaincante au Havre qui s'est terminée par un retour à La Réunion., expliquait Samuel Fenillat, un éducateur du FC Nantes, àen 2016. C’est d’ailleurs grâce aux Canaris, par l’intermédiaire de Laurent Guyot, qu’il se verra offrir une seconde chance en métropole.Mais que ce soit à Nantes, Saint-Étienne ou Lille, Payet est resté considéré comme, comme s’il était toujours en manque de repères., confiait Christophe Galtier, son coach chez les Verts. Et s’il se sent aujourd’hui à 100% marseillais, c’est parce que cette ville ressemble un peu à son île, si l’on en croit Fabrice Abriel, lui aussi réunionnais :Il y a aussi une question de timing pour expliquer le mariage heureux., continue AbrielEt c’est à Marseille, notamment lors du mandat de Marcelo Bielsa, que le déclic a eu lieu. Le Maestro argentin l’a forcé à se mettre au travail avant de lui donner les clés du camion après le départ de Valbuena, un coéquipier avec qui les relations étaient loin d’être idylliques. Comme le résume Christophe Galtier, Marseille a fait duPayet. Et c’est ça la force de cette ville, qui à défaut de faire du milieu de terrain l'un des siens à jamais, lui donne la possibilité de prendre de l’épaisseur., assure le réalisateur Vincent Manniez, qui avait filmé Dimitri dans le documentairediffusé sur Arte en 2006.Puisque Vincent Manniez a l'air d'autant apprécier Dimitri Payet que les figures de style, il doit certainement savoir que la légende Dimitri Payet n'est rien d'autre qu'un oxymore.