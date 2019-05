Dijon s’offre une after

Un succès face à Toulouse (2-1) après une première période inquiétante combiné à une défaite de Caen contre Bordeaux (0-1) et Dijon, relégable avant cette dernière journée, a gagné le droit de disputer les barrages face à Lens (30 mai et 2 juin). En attendant de se coltiner les Sang et Or, le DFCO a savouré.

« Le coach a dit qu’on allait gagner, et Bordeaux aussi »

Kombouaré tacle Courbis

Par Alexis Billebault, à Dijon

Le traditionnel feu d’artifice aurait de toute manière été maintenu, quel que soit le résultat face à Toulouse et l’issue de cette 38journée. Tout le monde est resté à sa place, dans un stade Gaston-Gérard presque plein, ce qui n’aurait sans doute pas été le cas si la soirée s’était terminée par une relégation en Ligue 2. Le public dijonnais reviendra dans huit jours, histoire peut-être d’assister au match qui permettra au DFCO d’assurer une quatrième saison consécutive en Ligue 1 - la cinquième de l’histoire du club après un premier passage éphémère en 2011-2012 -. Il y a donc eu un feu d’artifice mais aussi une petite fête en l’honneur de Florent Balmont , 39 piges depuis le mois de février et désormais 502 matchs en Ligue 1.Une haie d’honneur de ses coéquipiers avec comme invités d’honneur Cédric Varrault et Rio Mavuba , deux proches du milieu de terrain, un cadre et les maillots de tous les clubs qu’il a fréquentés avant Dijon Lyon , Toulouse, Nice Lille ) remis par ses trois enfants et Madame : Dijon avait besoin de se lâcher avant d’affronter le RC Lens en barrages. «» , a glissé Fouad Chafik , le défenseur international marocain du DFCO Une heure plus tôt, dans le vestiaire dijonnais, l’ambiance n’était pas à la franche rigolade. Bordeaux avait pourtant fait le taf en marquant à Caen grâce à Younousse Sankharé, ex-Dijonnais auteur de son premier but de la saison. Mais le DFCO , après vingt première minutes à peu près convenables, a commencé à laisser les Toulousains pourtant diminués par de nombreuses absences (Reynet, Gradel, Cahuzac, Sylla, Jean…) faire un peu ce qu’ils voulaient. Cela s’est évidemment terminé par un but du Tef’ (Diakité) et une bonne soufflante passée par les supporters dijonnais, un peu désabusés par ce qu’ils venaient de voir.» , poursuit Chafik. L’entrée de Naïm Sliti et un changement de système ont donné raison au Kanak. «» , a d’abord précisé Kombouaré. Le Tunisien s’est chargéde l’égalisation (57), avant d’être mouillé sur le second but inscrit par Tavares. Kombouaré : «. »Serein malgré les émotions vécues, l’entraîneur dijonnais a refusé de parler de miracle tout en reconnaissant l’évidence : «» À Bollaert, ce sera sans Amalfitano, suspendu, et sans doute sans Tavares, touché au ménisque. Avant d’aller se pieuter, Kombouaré, très fit dans son impeccable costard noir sur chemise blanche, a tenu à féliciter les Bordelais «» et à remercier le public, «» .Et envoyer aussi un petit message personnel à «» . On attend la réponse du marseillais sur RMC… Dehors, quelques supporters ont traîné au milieu des quelques klaxons pour discuter avec les joueurs, pas forcément pressés non plus de rentrer chez eux. Beaucoup d’observateurs envoyaient Dijon en L2 ces derniers jours. Il leur faudra patienter une grosse semaine, pour que leur pronostic se confirme peut-être. Mais Kombouaré pourra, si l’histoire se termine bien pour le DFCO , glisser un petit mot à ceux qui faisaient de lui l’entraineur coupable d’avoir fait descendre deux clubs ( Guingamp et Dijon ) dans la même saison…