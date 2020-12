Dijon renverse Nîmes et quitte la 20e place

Nîmes (4-2-3-1) : Reynet - Alakouch (Eliasson, 89e), Guessoum, Miguel, Paquiez - Sarr, Ahlinvi - Ferhat, Duljević (Majouga, 72e), Ripart - Aribi (Roux, 65e). Entraîneur : Jérôme Arpinon.



Dijon (4-2-3-1) : Racioppi - Boey, Coulibaly, Ecuele Manga, Ngonda - Diop (Konaté, 61e), Ndong - Dina Ebimbe, Sammaritano (Dobre, 72e), Celina - Baldé. Entraîneur : David Linarès.

La rencontre opposant Nîmes, 18au coup d'envoi, à la lanterne rouge, Dijon, valait son pesant de cacahuètes dans la lutte pour le maintien ce mercredi. Malheureusement pour les Crocos, ils n'ont pas eu la peau assez dure pour résister au DFCO (1-3).Le match a basculé en l'espace de deux minutes à l'entrée du dernier quart d'heure. Dominés, les Nîmois menaient pourtant depuis l'ouverture du score de Mattéo Ahlinvi (31), trouvé dans la surface par un Haris Duljević virevoltant durant le premier acte. Tout a changé avec l'égalisation de la tête de Moussa Konaté, sur un centre d'Eric Junior Dina-Ebimbe (75), l'expulsion de Florian Miguel pour un tacle appuyé (76), puis un but de renard des surfaces de Mama Baldé (77). Konaté s'offrira même le doublé dans le temps additionnel (90+4), après que son compère Baldé a touché le poteau.Les Bourguignons ont joué avec le feu en faisant « honneur » pendant plus d'une heure à leur statut de pire attaque du championnat, en se montrant incapables de convertir leurs occasions. Très souvent recherché par ses coéquipiers, Mama Baldé n’a pas été en réussite, tantôt mis en échec par Baptiste Reynet (8) et ses défenseurs (24, 33), tantôt signalé hors jeu (17, 48, 54). Avant de finalement signer sa cinquième réalisation de la saison. Grâce à ce quatrième déplacement consécutif sans défaite, Dijon cède la place de lanterne rouge à son adversaire du soir, trop peu dangereux en dehors d’une reprise de volée de Renaud Ripart (13) et d'un centre-tir de Zinedine Ferhat (90+1).Un peu de points et de chaleur pour le DFCO, et pour ses joueurs.