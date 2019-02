Dijon, Orléans et Nantes poursuivent l'aventure

Iris Club de Croix 0-3 Dijon

Dans un stade Henri-Seigneur à guichets fermés, l’entame de match est catastrophique pour les Croisiens qui voient leur capitaine Dia expulsé au bout de seulement quatre minutes après avoir commis une faute sur Tavares dans la surface. Le Cap-Verdien se fait immédiatement justice sur penalty, et Dijon assoit tranquillement sa domination, en témoigne cette superbe frappe enroulée de Florent Balmont à la demi-heure de jeu, laquelle termine en plein dans la lucarne de Pétrel. À la mi-temps, les espoirs nordistes sont réduits à néant. Sans forcer, les Dijonnais enfoncent le clou en fin de partie, puisque Saïd plante le sien dans le temps additionnel. Pas de miracle, pas de magie, c’est aussi ça la Coupe de France Le duel 100% Ligue 2 tourne rapidement à l’avantage d’Orléanais dominateurs et qui auraient pu ouvrir le score dès la 12minute de jeu, si Gauthier Hein ne sauvait sur sa ligne une tête signée Lopy. Quelques minutes plus tard, l’arbitre siffle un penalty très litigieux pour les hommes de Didier Ollé-Nicole après une faute de Fofana sur Benkaïd, mais Gaëtan Lecoeuche ne tremble pas et donne l’avantage aux siens. En face, les Messins manquent de créativité et surtout d’efficacité. La défaite est cruelle, mais néanmoins amplement méritée. Qu’importe, les Lorrains, toujours en tête du classement de Ligue 2, ont désormais un autre objectif à accomplir.Au tour précédent, trois jours plus tôt, les Canaris avaient peiné pour éliminer Sannois Saint-Gratien en toute fin de rencontre (1-0). Face à Toulouse, les Nantais ont retrouvé du poil de la bête et mènent rapidement les débats. Coulibaly reprend de la tête un coup franc de Lima et trompe Goicochea. En fin de première période, Limbombe trompe deux défenseurs, tente sa chance à l’entrée de la surface et fait le break grâce à l’aide de Cahuzac qui dévie la frappe dans ses filets. Le Belge aurait même pu se payer un doublé au retour des vestiaires, mais son but est finalement annulé pour une position de hors-jeu. Qu’importe, ça passe pour les Jaune et Vert, et Nicolas Pallois pourra porter le numéro 9 un tour de plus.