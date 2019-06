Dijon, l'affirmation ou la relégation

Après un premier épisode où les Dijonnais ont souffert à Lens, le deuxième volet dimanche soir doit permettre aux hommes d’Antoine Kombouaré de justifier leur statut d’équipe de Ligue 1. Car jusqu’à maintenant, en dehors comme sur le terrain, la différence entre les deux formations n’est vraiment pas évidente.

Ne pas passer pour des Kwon

L'élite ou l'enfer

Par Andrea Chazy

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Naïm Sliti l’avait annoncé d’entrée. Avant même que le coup d’envoi du premier barrage, au cœur du brasier de Bollaert-Delelis, ne soit donné. «» Un poncif vu et revu, mais qui a au moins le mérite de sortir de la bouche d’un gars qui a autant de matchs de Ligue 2 que de Ligue 1 dans les jambes. Trois phrases qui auraient aussi très bien pu être prononcées ces deux derniers jours. Lors de ce fameux entre-deux, si difficile à gérer lorsque aucune des deux équipes n’a vraiment réussi à faire la différence. On pense forcément au match retour, à la rencontre vraiment décisive pour l’avenir du club. Celui qui va statuer, sportivement parlant, si les Dijonnais continueront à fouler les pelouses du Parc des Princes, du Stade Vélodrome ou du Groupama Stadium au lieu d’aller à Auxerre ou à Niort. Celui qui va déterminer si les hommes du président Delcourt vont jouer le vendredi soir en même temps queet avoir une pizza au lieu d’un canapé comme sponsor maillot. Et puis, pour l’aspect un peu plus humain de l’histoire, si oui ou non, des gens vont perdre leur emploi. Preuve qu’il y a bien plus qu’une division d’écart. Du moins, normalement.Parce qu’à Lens, jeudi, le DFCO n’a montré que de façon périodique qu’il était le grand frère dans son escapade nordiste. Que le public lensois soit chauffé à blanc avant, pendant et après la rencontre, il était impossible pour les Dijonnais de jouer les surpris, leur sommeil en ayant même pâti la veille. Même constat pour l’entame de match endiablée des, elle aussi annoncée par Antoine Kombouaré pour So Foot avant le départ des premières escarmouches . Un début de rencontre où Dijon, face à la fougue et l’audace de Lensois qui jouaient pourtant leur quatrième match en moins de deux semaines, s’est montré plus que fébrile. Défaillant même, à l’image de l’énervement de son vétéran Florent Balmont, 39 ans passés et plus de 500 matchs de L1 au compteur, qui a illustré à merveille le long moment de flottement vécu par les siens.Un constat qu’a aussi relevé Kombouaré en conférence de presse : «» Mais, comme face à Toulouse lors de la dernière journée, les protégés duont réussi à repartir les moins déçus avec ce but tardif de Kwon qui change la donne : «Il existe alors deux façons d’analyser ce premier résultat. D'un côté, Lens a encore toutes ses chances, mais n’a pas fait la différence à domicile. D'un autre, Dijon a sauvé sa peau, mais le contenu de sa rencontre ne rassure pas vraiment. Deux vérités qui ont le mérite de se rejoindre sur un point : le club bourguignon n’a pas réellement montré qu’il était meilleur lors de ses quatre-vingt-dix premières minutes. «» , clamait Florent Balmont dans les couloirs de l’enceinte nordiste. À Gaston-Gérard dans quelques heures, Dijon n’aura plus d’excuse. Plus de porte de sortie de secours à proximité pour échapper à l’antichambre de l’élite. À lui maintenant de montrer le billet gagnant afin de rempiler pour une quatrième année de suite depuis la remontée, ou de laisser le Racing faire couler le sang une troisième fois (après Paris et Troyes) pour s’offrir un été en or.