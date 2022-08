Dijon cueille le FC Metz

FCM (4-4-2) : Caillard - Mikelbrencis (Kouao, 79e), I. Traoré, Candé, Udol - Gueye, Maïga (Danley, 88e), N'Doram (Maziz, 64e), Jallow (Vagner, 79e) - Mikautadze, Niane. Entraîneur : Laszlo Bölöni.



DFCO (4-3-3) : Reynet - C. Traoré, Coulibaly, Touré, Rocchia - Thioune (Pi, 88e), Marié (Ngouyamsa, 70e), Ndong (Congré, 81e) - Soumaré (Camara, 88e), Xande Silva (Jacob, 81e), Le Bihan. Entraîneur : Omar Daf.

Et voilà comment gâcher une Fête de la Mirabelle À Dijon, on fait plus dans le cassis, mais le DFCO sait comment s'y prendre avec le fruit iconique de la Lorraine. La preuve en une mi-temps, où les gars d'Omar Daf ont déplié leur bâche sous l'arbre grenat avant de le secouer très fort. C'est d'abord Mickaël Le Bihan qui teste la résistance de Marc-Aurèle Caillard après un contre fulgurant (8) alors que les Messins et Ibrahima Niane, à bout portant et suite à un corner, tombent sur un noyau nommé Baptiste Reynet (17). La récolte bourguignonne peut commencer quand Senou Coulibaly coupe l'attaque de Niane d'un tacle viril mais jugé correct et que Xande Silva se retrouve en deux passes face à Caillard. Le Portugais n'a plus qu'à se baisser et déguster l'ouverture du scoreLa méthode est infaillible et consciencieusement appliquée à la reprise, alors que les locaux cherchent à retrouver de la stabilité et des idées. La demi-volée d'Ablie Jallow aurait pu faire l'affaire si elle avait attrapé le cadre mais, dans la foulée, Xande Silva se balade dans la surface messine et déclenche une frappe détournée par Ismaël Traoré puis Le Bihan avant de finir au fond des filets. Ni le penalty concédé par Christopher Rocchia pour avoir empêché Lamine Gueye de reprendre un centre de Mikautadze, ni l'expulsion du latéral formé à l'OM pour un second jaune, et encore moins la tentative de Niane aux 11 mètres magnifiquement repoussée par Reynet (68) ne permettent de relancer une équipe crispée et sans inspiration. La réduction du score de Gueye, lancé dans l'espace par Youssef Mazizn'est pas suffisante pour vider le panier du DFCO, toujours invaincu et leader provisoire de Ligue 2.Pour Metz (6), entre les remous créés par le mercato et les difficultés de Niane, le ver est peut-être déjà dans le fruit.