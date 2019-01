Dijon corrige les Verts, Rennes et Caen passent sans trembler

Dans un match spectaculaire, Dijon a humilié Saint-Étienne dans le Chaudron (3-6), pendant que Rennes et Caen ont fait le boulot en s'imposant respectivement contre les amateurs de Saint-Pryvé Saint-Hilaire (2-0) et Viry-Châtillon (6-0). Les deux autres matchs de la soirée se décideront en prolongation.

Saint-Pryvé Saint-Hilaire (N2) 0-2 Stade rennais

Viry-Châtillon (R1) 0-6 Caen

Bergerac (N2) 2-2 Orléans (En cours)

Marignane Gignac (N1) 0-0 IC Croix (N2) (En cours)

Par Clément Gavard

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Sainté n’a pas du tout digéré la défaite dans le derby. Dans un Geoffroy-Guichard beaucoup moins garni que dimanche soir, les Verts se sont fait balader par Dijon , 18de Ligue 1. Les hommes de Kombouaré ont rapidement donné le ton, Keita loupant complètement sa première occasion (8), avant d’offrir un bon centre à Sliti pour l’ouverture du score (0-1, 11). Pas le temps de paniquer pour l’ ASSE , Diony profitant d’une cagade de Rúnarsson pour égaliser (1-1, 14). Mais dans une première période animée, Dijon a eu le dernier mot, reprenant l’avantage grâce à un nouveau pion en deux temps de l’incontournable Sliti (1-2, 29), malgré une belle parade de Ruffier.Sans perdre de temps, Jean-Louis Gasset a opté pour deux changements après la pause, faisant rentrer Khazri et Monnet-Paquet pour faire des différences devant. L’heure de la réaction ? Non, les Stéphanois ont vécu un calvaire pendant six minutes, encaissant trois caramels. À la réception d’un bon décalage de Sliti, Keita a fait le break (1-3, 47), avant que l’international tunisien ne s’offre un triplé (il n’a toujours pas marqué en L1 cette saison) en transformant un penalty (1-4, 51). Puis, Tavares a tenu à participer à la fête en prenant le dessus sur Subotić et en ajustant Ruffier pour le cinquième but dijonnais de la soirée (1-5, 53). Clap de fin pour les Verts ? Pas du tout, puisqu'ils ont repris espoir à l'heure de jeu grâce aux réalisations de Beric et Monnet-Paquet (3-5, 65). Idéal pour que la partie bouscule un peu plus dans la folie. Et le DFCO s'est fait très peu, serrant les fesses jusqu'à la fin de la rencontre face aux assauts des locaux, emmenés par un Khazri encore très remuant. En vain. Dijon n'a pas cédé et Marié a même inscrit le sixième but de son équipe dans le temps additionnel (3-6, 93). Une nouvelle claque pour Saint-Étienne et un maximum de confiance pour les Dijonnais avant un match capital contre Monaco samedi soir.Pour la première fois de son histoire, Saint-Pryvé Saint-Hilaire avait l’occasion de se frotter à un club de Ligue 1. Et le pensionnaire de N2 n’a pas été ridicule face au SRFC de Julien Stéphan, qui connaissait bien son adversaire du soir pour l’avoir affronté deux fois (pour deux défaites) avec la réserve rennaise la saison dernière. Les amateurs ont même su inquiéter les Bretons, notamment sur une belle frappe croisée de Ouattara stoppée par Koubek (19). Mais avant la pause, les Rennais ont fini par prendre le dessus. Sur un bon centre de Bourigeaud, Hunou a vu sa tête repoussée par Lenogue, mais Siebatcheu a bien suivi pour marquer dans le but vide (0-1, 39). Un petit soulagement pour Rennes , encore un peu bousculé par une équipe toujours aussi volontaire au retour des vestiaires. Finalement, Hunou a permis à ses potes de respirer, se chargeant de doubler la mise d’un très bel enchaînement à l’entrée de la surface (0-2, 51). Saint-Pryvé pourra regretter de ne pas avoir pu marquer mais peut sortir la tête haut de la Coupe, pendant que Rennes file en huitièmes de finale.La magie de la Coupe n’aura pas opéré une deuxième fois pour le Petit Poucet des 16de finale. Au tour précédent, Viry-Châtillon, évoluant au sixième échelon national, avait créé la sensation en éjectant Angers (1-0) de la compétition. Mais Caen n’est pas tombé dans le piège au stade Henri Longuet, pliant tranquillement la rencontre dans la première demi-heure. Bammou a montré la voie aux Caennais, dès la cinquième minute, profitant d’une glissade de Mahamadou Sacko pour ouvrir le score et n’oubliant pas de rendre hommage à son pote Emiliano Sala toujours porté disparu ce mercredi soir . Puis, Khaoui s’est chargé de tuer le suspense en s’offrant un doublé (13, 30). Même scénario en seconde période : les Caennais ont pu gérer leur avantage sereinement, avant d'enfiler trois buts supplémentaires dans les dix dernières minutes pour valider un large succès (0-6). La logique est respectée.Et si Bergerac affichait une nouvelle équipe de Ligue 2 à son tableau de chasse ? Après avoir fait chuter Niort au tour précédent, les Périgourdins ont poussé Orléans en prolongation, alors qu'ils étaient menés de deux buts à la 88minute. Fou !