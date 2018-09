Dijon : Ciman, deux ans avant de conclure

Suivi depuis plusieurs années par Dijon, le défenseur international belge Laurent Ciman (33 ans) a finalement trouvé un accord avec le club bourguignon dans les derniers jours du mercato estival. L’ancien joueur de Los Angeles FC a choisi la France pour des raisons sportives et familiales, lui dont la fille de 11 ans est autiste.

1

Dijon Angers Ligue 1 Diffusion sur

Priorité à sa fille

Les Diables rouges toujours à l’esprit

Le portrait de @LaurentCiman23 a pris place dans le couloir de Gaston-Gérard ! Sera-t-il dans le groupe contre @AngersSCO ? Réponse ce soir vers 18h15 !#DFCO #DFCOSCO pic.twitter.com/fiRSsa7oIR — Dijon FCO (@DFCO_Officiel) 14 septembre 2018

On l’appelle le Général

Par Alexis Billebault, à Dijon

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Les amateurs de jeux de mots faciles se sont gavés à l’annonce de son arrivée à Dijon pour deux ans, à la fin du mois d’août. Les grands classiques, tels «» , ou «» , ont escorté l’officialisation du transfert du barbu belge (20 sélections, 1 but). Dans le fond, ce n’est pas faux. Dijon a dépensé un peu d’oseille (400 000 € selon la rumeur) pour attirer un joueur capable d’aider sa défense à faire moins pire que la saison dernière (73 buts encaissés), ce qui ne devrait pas constituer un obstacle insurmontable. Ciman s’était posé dans la Cité des Anges, en janvier dernier, sans avoir eu trop le choix, après deux belles années à l’Impact Montréal, où il envisageait même de terminer sa carrière. «Avec ses dirigeants également. Les patrons californiens lui ont accordé un bon de sortie en pleine saison. «» Ciman aurait pu signer en Belgique, au Royal Antwerp, de retour parmi l’élite. Il a finalement accepté de venir à Dijon, qui le draguait ostensiblement depuis plus de deux ans. «"Tu m’emmerdes avec ton Ciman. Reviens vers moi quand il y aura du concret" » , se souvient Olivier Delcourt. «» , confirme Larcier.Laurent Ciman, comme il le fait depuis que sa fille Nina a été diagnostiquée autiste, effectue ses choix de carrière en fonction d’elle. Ce fut le cas lors de son départ au Canada en 2015. Son transfert à Dijon répond à la même logique : la capitale de la région Bourgogne-Franche-Comté dispose d’une structure capable d’apporter les soins nécessaires aux enfants autistes. «L’ancien joueur de Charleroi, du FC Bruges, de Courtrai et du Standard Liège est aussi revenu en Europe, et plus précisément dans un championnat du Top 5 européen pour bénéficier d’une meilleure exposition médiatique. Pour un joueur qui n’a pas renoncé à rejouer pour son pays, après que Roberto Martínez, le sélectionneur espagnol des Diables rouges belges, l’a écarté de la liste des vingt-trois, juste avant la Coupe du monde en Russie, ce n’est forcément pas anodin. «» , admet Ciman.Martinez ne l’a pas non plus convoqué pour les matchs de septembre en Écosse (4-0, amical) et en Islande (3-0, Ligue des nations), ce qui n’a pas surpris le néo-Dijonnais. «» , précise le Wallon, qui sera rejoint par sa famille après le match face à Angers.Au DFCO, celui que certains supporters belges ont surnommé le Général est vu comme celui qui saura apporter son expérience à une défense jugée trop poreuse, même si elle n’a cédé que trois fois depuis le début de la saison. «» , intervient Dall’Oglio. Le décalage horaire avec Los Angeles digéré, Ciman devrait même logiquement faire ses débuts avec le DFCO samedi contre Angers. «» , poursuit le coach bourguignon. Il ne serait même pas étonnant qu’il débute sur le côté gauche de l’axe central dijonnais avec Cédric Yambéré à droite. «» , ajoute le Cévenol. «