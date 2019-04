Dijon cale contre Amiens

Tavares toujours muet

Dijon FCO (4-4-2) : Runarsson – Chafik (Alphonse, 90e + 6), Yambéré, Lautoa, Haddadi – R. Amalfitano (Kwon, 84e), Balmont, Marié, Saïd (Sliti, 62e), Jeannot, Tavares. Entraîneur : Antoine Kombouaré.



Amiens SC (4-4-2) : Gurtner - Krafth, Gouano, Dibassy, Pieters – Timité (Otero, 87e), Gnahoré, Blin (Monconduit, 49e), Mendoza – Konaté (Zungu, 60e), Guirassy. Entraîneur : Christophe Pélissier.

Antoine Kombouaré avait déclaré après l’éclatant succès à Lyon samedi dernier (3-1) qu’il «» contre Amiens . En clair, qu’il ne tolérerait aucun signe de relâchement, sous prétexte qu’ils venaient de faire tomber chez eux le troisième du classement.L’entraîneur du DFCO n’a pas été déçu, au moins sur un point, celui de l’engagement. Régulièrement critiqués ces derniers mois pour leur manque de hargne malgré une situation comptable chaque semaine un peu plus précaire, les Dijonnais ont affiché la même détermination qu’à Décines. Les vingt-cinq premières minutes, surtout, ont prouvé que la victoire face à l’OL avait changé quelque chose : de l’envie, du mouvement, et des occasions, une denrée devenue rare à Gaston-Gérard depuis le succès contre Monaco (2-0), le 26 janvier dernier. Pas des tonnes, certes, mais assez pour faire plier des Amiénois venus en Bourgogne avec l’objectif affiché de prendre un point.Seulement, Tavares, qui traîne son inefficacité comme un boulet depuis son doublé face à Nantes à la deuxième journée, n’est pas parvenu à mettre un terme à ce long silence malgré trois occasions (4, 16, 41). Et comme ni Saïd (7) ni Amalfitano (25) n’ont fait mieux, Dijon a atteint la pause sans le but qu’il aurait pu inscrire avec un soupçon d’efficacité. La domination dijonnaise ne s’est pas vraiment démentie ensuite, même si Gurtner n’a pas eu énormément de boulot, hormis sur un tir de Marié (64). Et puis, après la seule occasion amiénoise de Mendoza (68), le match est un peu parti en sucette. D’abord quand Gouano a expliqué à l’arbitre avoir été la cible d’insultes racistes, entraînant une interruption de plus de cinq minutes. Puis quand Otero et Krafth se sont pourris pendant quelques secondes, obligeant Gouano à venir jouer les casques bleus. Et enfin quand Gnohéré s’est fait expulser pour une simulation en vue d’obtenir un penalty, juste avant une dernière occasion de Sliti (90+4). Et dans l’affaire, c’est bien Amiens qui fait la belle opération de la soirée...