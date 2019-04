Dijon arrache un succès précieux contre Rennes

Dijon (4-3-1-2) : Rúnarsson - Chafik, Yambéré, Aguerd, Alphonse - Marié, Balmont, R. Amalfitano - Sliti - Saïd (Coulibaly, 89e), Jeannot (Tavares, 69e). Entraîneur : Antoine Kombouaré.



Rennes (4-2-3-1) : Koubek - Traoré, Da Silva, Nyamsi, S. Doumbia - André (Del Castillo, 87e), Grenier (Johansson, 68e) - I. Sarr (Bourigeaud, 68e), Ben Arfa, M. Niang - Hunou. Entraîneur : Julien Stéphan.

Qui a dit qu'il n'y avait pas de spectacle le vendredi à 19 heures ?Entre un Stade rennais décroché de la course à l’Europe en championnat et focalisé sur sa finale de Coupe de France , et un DFCO flippant pour son maintien dans l’élite, la première rencontre de cette 33journée ne s’annonçait pourtant pas passionnante. Et pourtant, les filets ont tremblé à Gaston-Gérard. Sans surprise, les Bretons débutent la tête dans le guidon, laissant les locaux prendre le contrôle du ballon. Le danger vient surtout du défenseur Aguerd : un premier coup de tête au-dessus (6), puis un second pour ouvrir le score après un corner obtenu par Amalfitano (1-0, 20). Les hommes de Stéphan sont trop souvent apathiques, malgré les tentatives de Niang (13, 35) et d’Hunou (17), alors que Dijon est tout proche de faire le break par Saïd sans une belle parade de Koubek (36).Rebelote après la pause : l’attaquant formé à Rennes bute encore une fois sur le portier tchèques (49). Les Rennais semblent endormis, mais parviennent à égaliser contre le cours du jeu grâce à une belle frappe croisée d’Hunou à l’entrée de la surface (1-1, 52). Plus le temps de respirer, puisque les deux équipes vont encore se répondre coup sur coup. Après une nouvelle tentative de Said repoussée par Koubek, Jeannot envoie une très belle reprise de volée pour redonner l’avantage aux Bourguignons (2-1, 55). Le retour du calme ? Pas tout de suite, Niang profitant d’un service de Grenier pour égaliser d’un superbe enchaînement contrôle de la poitrine et retourné du droit, validé après consultation de la VAR (2-2, 61). Les deux formations ne veulent pas s'arrêter là et poussent pour arracher les trois points. Le dernier mot revient finalement à Dijon , Saïd parvenant cette fois à tromper Koubek, après avoir envoyer Da Silva valser avec un délicieux crochet (3-2, 83). Nouvel échec pour Rennes , n'ayant plus goûté à la victoire en L1 depuis le 10 mars et s'installant tranquillement dans le ventre mou pour finir la saison.Et voilà Dijon qui met la grosse pression à Caen Guingamp , tout en revenant à quatre petites unités d' Amiens et Monaco