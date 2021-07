Dieumerci Mbokani file au Koweït

PC

Fin de l'histoire entre Dieumerci Mbokani et la Belgique. Et pas des plus heureuses.L'attaquant congolais, 36 ans en novembre prochain, s'est engagé avec le Kuwait SC jusqu'en 2023. Le club du Koweït signe un nouveau joueur d'expérience, après John Obi Mikel . Pourtant, cette évasion au Moyen-Orient n'était pas la priorité du Congolais. Habitué du championnat de Belgique, passé dans sa carrière par le Standard de Liège et Anderlecht, et auteur de trois saisons à plus de dix buts avec l'Antwerp depuis 2018, il a confié au quotidien Het Laatste Nieuws que le club anversois lui avait manqué de respect, en refusant le dialogue en vue d'une prolongation. Poussé vers la sortie, Mbokani avait contacté Anderlecht, qui n'a pas non plus souhaité l'engager. Il s'est donc tourné vers une destination plus exotique.Celui qui possède sans aucun doute l'un des palmarès les plusdu football moderne - champion de Belgique avec Anderlecht et le Standard, champion d'Ukraine avec le Dynamo Kiev, champion de la République Démocratique du Congo avec le TP Mazembe, entre autres - a une occasion de le soigner encore un peu plus, en rejoignant l'une des grosses écuries du championnat koweïtien.