Vie et mort d'un Gamin en or

Bidonville, dictature et cocaïne

« J'ai deux rêves : jouer la Coupe du monde et la remporter. »

La bataille de Bilbao

Naples, l'amour passionnel

1986 : l'ange à la figure sale

Gloire napolitaine, contrôle positif à la cocaïne et combats de trop

Par Rico Rizzitelli





Mercredi 25 novembre 2020, 13h14 (heure locale) : le quotidien argentinannonce sur Twitter la mort de Diego Armando Maradona, un des deux plus grands footballeurs de tous les temps. Leavait quitté un hôpital de La Plata, à la suite d'une opération au cerveau, il y a pile quinze jours et beaucoup pensaient qu'il avait une fois de plus défié la mort à son avantage. Déjà en avril 2004 (malaise cardiaque), en mars 2007 (hépatite) et d'autres fois encore, il avait dû solder les comptes d'une vie erratique, où personne ne le laissait jamais en paix. Pas cette fois. Illico, le gouvernement d'Alberto Fernandez a déclaré trois jours de deuil national. «rapporte l'écrivain Eduardo Sacheri pour situer l'ampleur du personnage.D'où il vient, les Argentins le savent depuis toujours ou presque. Comme Cruyff quinze ans avant lui à la télé néerlandaise, ils l'ont vu apprivoiser le ballon comme personne dans le poste en noir et blanc ou jongler à la mi-temps des matchs d'Argentinos Juniors où il vient d'être recruté. «assure-t-il au journaliste venu l'interviewer,» À onze ans à peine. À l'instar d'innombrables gamins argentins, il a appris à maîtriser le ballon sur le, ces terrains vagues où il joue jusqu'à la nuit et il y apprend le vice et tout ce qu'on n'enseigne pas forcément dans les écoles de football.Il habite à la Villa Fiorito, un grand bidonville de la banlieue sud de la Capital Federal. À l'aube de ses seize ans, il débute en première division avec Los Bichitos Colorados ; il ne sortira plus de l'équipe. Il ne gagnera rien avec eux (115 buts en 166 matchs, tout de même) mais il fait d'Argentinos Juniors une équipe référence du championnat domestique. Mieux, à seize ans et trois mois,- « Peluche » un de ses nombreux surnoms - débute avec l'en février 77. Le début d'un long bail avec la sélection. Il n'est pas encore sorti de l'adolescence qu'il est déjà une star et un objet de convoitise nationale. Les plus grands clubs argentins veulent l'enrôler. Boca emporte la mise au début des années 80 mais l'Europe pointe déjà le bout de son nez. Le Barça, surtout. La junte militaire au pouvoir et l'épouvantable Leopoldo Galtieri mettent leur veto pour un départ en Catalogne. Il doit d'abord évoluer au pays, la vitrine de la dictature, puis jouer le Mondial espagnol de 1982, avec les champions du monde en titre. Quatre ans plus tôt, lors de Coupe du monde argentine, il avait été évincé au tout dernier moment à 17 ans et demi, par César Luis Menotti. La première fêlure de sa carrière et le début de ses rapports ambivalents avec l'épreuve reine. En Espagne, en 1982, le tenant du titre sort péniblement de sa poule avant de chuter contre l'Italie et le Brésil au deuxième tour. Pire, frustré par la performance des siens, Maradona se fait expulser à quelques minutes de la fin suite à un coup de pied dans le ventre sur Batista à l'Estadi de Sarrià, l'antre de l'Espanyol Barcelone. Un mauvais présage pour qui doit jouer au Barça dans les semaines suivantes.arrive chez les Blaugranas avec une image écornée suite au Mondial. Au reste, les deux saisons passées sur la Costa Brava ne seront qu'une suite de malentendus ou presque. L'Argentin doit composer avec une hépatite (déjà, en décembre 82), la violence des défenseurs locaux (Goikoetxea lui brise la cheville, entre autres), les colères de Nunez le président, mécontent de son investissement, et les convictions philosophiques d'Udo Lattek. Même s'il parvient à faire remplacer l'entraîneur allemand par César Luis Menotti en cours de route, le supposé meilleur joueur du monde se perd en Catalogne. Il se perd dans les affres de la nuit. «» , dira-t-il plus tard. Découvre les prostitués également. Les paparazzis le traquent et plus jamais il ne pourra sortir dans la rue comme tout un chacun. Il gagne la Coupe du Roi la première année avant d'échouer en finale la seconde, avec à la clé une bataille rangée contre les Basques de l'Athletic Bilbao de... Goikoetxea. Du haut de son mètre soixante-cinq, il se bat pied en avant, il ramasse et donne des coups, comme il l'a appris sur lede la Villa Fiorito. Ce n'est pas un(un « torse froid » , la définition d'une « poule mouillée » en Argentine) et c'est, entre autres, pour ça qu'on l'aime.Diego Armando Maradona a maintenant vingt-trois ans et demi. Il est à la croisée des chemins. Il a gagné un championnat d'Argentine avec Boca et une Coupe d'Espagne avec Barcelone mais tout reste à faire. Il n'a surtout rien prouvé avec l', la seule postérité qui vaille aux yeux de ses compatriotes. Il est à l'heure des choix et celui qui vient s'annonce crucial. Malgré ses deux saisons compliquées au Barça, certains grands clubs anglais et italiens sont intéressés. Contre toute attente, il va choisir une société de seconde zone, qui surnage dans les marécages de la Serie A, sans passé digne de son talent (une minuscule Coupe d'Italie en 76) : le Napoli.Diego n'a pas trop le choix en réalité. Il veut changer d'air car il est peu ou prou ruiné. Son pote dilettante, Jorge Cyterszpiler, qui fait office d'agent, s'est laissé aller à quelques placements hasardeux, comme ceux dans d'improbables casinos paraguayens. De l'autre côté de la table, Corrado Ferlaino, le président du club de Campanie, rêve en grand pour célébrer sa quinzième année au club. L'Ingegnere pense à haute voix : «» Les Catalans veulent se servir des Napolitains pour faire grimper les enchères mais ceux qui viennent sont trop frileux. Ferlaino s'accroche. «» , s'enquiert-il. Banco. Le 5 juillet 1984, 82185 tifosis transis investissent le San Paolo pour découvriren chair et en os. Des banderoles prophétiques implorent : «» . Ce sera cas.Ce qui paraissait au départ comme un choix par défaut, comme une option presque suicidaire, va vite s'avérer comme un transfert plus que judicieux. Le bon joueur au bon endroit au bon moment. D'abord, parce querend tous les autres joueurs meilleurs comme il le fera deux ans plus tard avec la sélection argentine au Mexique ; ensuite, parce que les supporters parthénopéens s'identifient à lui comme jamais, lede la Villa Fiorito, un(plouc du Sud) venu de nulle part. Au sommet de son art et de sa forme, enfin, Maradona n'est plus le joueur irrégulier de ses années barcelonaises. Cela ne l'empêche pas de profiter des nuits napolitaines, de frayer avec filles d'une nuit au point d'avoir un enfant naturel en 88, de prendre de plus en plus de coke puisque certains coéquipiers pissent à sa place lors de contrôles antidopage très lestes. Son corps d'alors le permet. La première année, le Napoli termine huitième, la seconde troisième. Le meilleur est à venir. Entre temps, Maradona devient champion du monde en 86, en survolant la compétition comme personne ne l'a fait. Dans l'équipe du Brésil 70, Pelé pouvait compter sur Gerson, Tostao, Rivelino, Jaïrzinho et les autres. Diego a presque tout fait tout seul avec sa baguette magique. En quart de finale, contre l'Angleterre, il a même démontré en cinq minutes les deux faces de son adresse diabolique : un but de la main gauche (forcément) et un autre après avoir éliminé plus de la moitié des. Toute la virtuosité et la rouerie de « cet ange à la figure sale » . Plus jamais personne ne douterait de son talent, Barcelonais inclus. Capitaine d'une sélection falote, Pelusa lève la Coupe du monde en Amérique centrale. La revanche du Sud.Souvent, les saisons d'après sont compliquées pour les champions du monde frais émoulus. Ce ne sera pas le cas pour Diego. En 86/87, pour sa troisième saison en Campanie, le Napoli réalise le doublé. Tout le Mezzogiorno se pâme. Ce n'est que la seconde fois, après le Cagliari de Gigi Riva en 1970, en quatre-vingt dix ans d'histoire qu'un club du Sud rafle le championnat d'Italie. Des graffitis célèbrent le titre un peu partout en ville : «» ou cette banderole tendue sur la via Toledo : «» . Le Napoli du Pibe fera encore mieux les saisons suivantes avec un second titre (en 90) devant l'immense Milan de Sacchi et une Coupe de l'UEFA après avoir tordu Bordeaux, la Juve, le Bayern et Stuttgart pour finir un soir de mai 1989. Quelque chose s'est cassé ce jour-là. Corrado Ferlaino avait promis à l'Argentin qu'il pourrait partir mais au final, il n'a pas voulu être celui qui autorise cette fuite hors de Naples. Les supporters ne lui auraient pas pardonné. Un an plus tard, le destin allait encore se montrer facétieux. En demi-finale du Mondial italien,et l'allaient éliminer laen demi-finale du Mondial aux tirs aux but à... Naples. L'Italie ne lui pardonnerait jamais sauf en Campanie, bien sûr. Comment pourrait-il en être autrement ? Cette septième et dernière saison en Serie A sera un cauchemar, conclue par un contrôle positif à la cocaïne en mars 1991 avec une suspension de quinze mois à la clé. Ferlaino, qui aurait avisé de le vendre à l'OM à l'été précédent, ne le soutient plus. Maradona quitte Naples comme un voleur. Il reste plus d'un an sans jouer avant de rejoindre le FC Séville. Il y réalise une saison honnête (29 matchs, 8 buts) mais fort éloignée de ses standards. Dès lors, la carrière de Diego ressemblera à celle de musiciens cramés, ou de boxeurs sur le retour. À Newell's Old Boys ou à Boca à la toute fin au mitan des années 90, il livre des combats de trop, même si, par intermittence, son génie réapparaît furtivement. Le Sud ne transmet plus le message.Au final, Diego aurait pu jouer cinq Coupes du monde. Il n'en a joué « que » quatre mais elles résument parfaitement la trajectoire sinusoïdale de sa carrière. En 1990, avec une, tenante du titre transparente défaite dès l'ouverture, il la conduira jusqu'en finale pour finalement se faire arnaquer sur un penalty imaginaire de Brehme. Une défaite souhaitée par l'Allemagne, l'Italie et la Fifa. Rien ne sera pardonné à Diego. Quatre ans plus tard, revenu d'entre les morts par la grâce d'une préparation que son corps pouvait à peine supporter, il sera contrôlé positif à l'éphédrine, ce qui mettra fin au parcours de la sélection argentine, pourtant incroyablement performante lors des deux premiers matchs. Maradona aura une nouvelle vécu son destin en mondovision. Son après-carrière sera du même bois. Il enchaîne des expériences d'entraîneur sans lendemain en Argentine, aux Émirats, au Mexique, comme s'il n'était pas fait pour ce monde-là, pour ce métier-là. Le gamin de la Villa Fiorito est passé en quelques années dud'un bidonville à la vie d'une rock star que son talent incandescent lui octroyait, sans avoir les armes pour cela, ni l'entourage qui aurait su le préserver. De Buenos Aires à Naples, de Barcelone à Séville, sa vie de tous les jours ressemblait à un enfer. Partout, il ne pouvait pas sortir, entretenir des relations sociales de base, vivre comme tout le monde. Ses prouesses diaboliques se sont finalement retournées contre lui. Exercer son art à ce niveau-là suscite un amour inconsidéré et une dévotion d'une même magnitude. S'il est aujourd'hui célébré dans le monde entier, c'est parce qu'il est une icône populaire et controversée, loin des champions comme il faut (Pelé, Beckenbauer, CR7)... Diego Armando Maradona était et restera aussi comme une idole du Sud, et partant du tiers-monde, pouvant à la fois être pote avec Castro et Chavez comme il l'avait été un temps avec Carlos Menem, le président droitier de l'Argentine. Être un génie n'est pas une condition de tout repos.