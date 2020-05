Diego : « Ca paye plus de faire de la cuisine que de galérer en CFA ! »

Diego Alary a donc été éliminé, mercredi soir, aux portes des quarts de finale de la onzième saison de Top Chef. La faute à une assiette de chipirons farcis qui est partie tout droit dans les nuages. L’occasion de revenir avec lui sur son aventure dans l’émission au cours de laquelle on a notamment appris qu'il envisageait de devenir footballeur professionnel...



2

"J’aime le côté bestial du football."

Propos recueillis par Julien Mahieu

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Je n’en garde que du positif. C’est un super concours, j’ai pu croiser de très bons chefs, de bons candidats, et c’est ça qui importe. Bien sûr, je suis un compétiteur, donc au moment de l’élimination, je suis forcément dégoûté, mais très vite, je me suis dit que c’est une expérience qui m’aidera pour plus tard. Je suis encore jeune, j’ai 23 ans, ça me laisse du temps pour me faire un nom...Bah il s’est passé que je n’étais pas dans le timing, c’est tout ! C’est de la cuisine, tout se passe sur le vif, on ne peut pas tout prévoir. Et là, je me suis retrouvé à une minute de la fin à devoir faire tout mon dressage, et c’est ça qui me fait perdre. C’est dommage, parce que les goûts y étaient, j’en suis sûr... J’ai regardé l’émission en replay tout à l’heure, et les chefs disaientet c’est exactement ça ! Qui sait, peut-être que si j’avais eu trois minutes de plus, je n’étais pas éliminé !Ce sont deux chefs très différents, j’étais surtout content de pouvoir travailler avec les deux. Au début, je voulais à tout prix être avec Etchebest, parce qu’il a ce côté « entraîneur » que j’aime beaucoup, il a un management très sportif, il n’hésite jamais à aller au mastic… Et puis il a été meilleur ouvrier de France, donc il a plein de cordes à son arc. Mais voilà, il a dû faire un choix, et il a choisi l’expérience de Martin, et puis Gratien, qui avait gagnéavec lui, c’était logique. J’ai été dégoûté pendant trente secondes, et il a tout de suite fallu se reconcentrer, parce qu’il y avait une épreuve juste après. Michel Sarran, c’est un peu un poète, il est plus dans l’écoute, ça n’a rien à voir. Au final, je suis content d’avoir pu travailler avec deux chefs aux approches si différentes.Non ! Par contre, je me le dis tous les matins, quand j’ai du mal à me lever…, et c’est parti.J’ai commencé le foot à l’âge de 6 ou 7 ans. J’ai joué à l’US Ivry, qui restera mon club de cœur, mon club de toujours. On avait une super équipe, j’ai côtoyé des joueurs comme Ihsan Sacko (OGC Nice), ou Félix Eboa Eboa (EA Guingamp), et j’ai joué contre un paquet de joueurs qui ont percé en Île-de-France, comme Kylian Mbappé ou Jonathan Ikoné... Plus tard, j’ai intégré le club de formation du CFFP, à 14 ans. Tous les jours, j’étais au collège à Paris, et ensuite j’allais aux entraînements à Orly. Et puis j’ai commencé à passer tous les tests pour intégrer l’INF Clairefontaine.J’étais défenseur, et j’étais un joueur très rugueux. Même aujourd’hui, quand je fais un, j’adore mettre au défi les attaquants adverses, aller au contact… J’aime le côté bestial du football.Bah oui, évidemment. C’était mon rêve depuis tout petit. J’étais très mauvais à l’école, je n’en pouvais plus de rester assis sur une chaise toute la journée. Le football m’a restructuré, et je me voyais faire carrière… Après, voilà, j’ai pas eu le mental après ma blessure.Ouais, c’est ça. C’était lors d’un match contre Brétigny-sur-Orge… Il n’y a plus de gardien dans notre but, le mec est excentré, à dix mètres des cages, il veut tirer, je tacle, et il chope ma jambe. Tibia-péroné. On voyait l’os sortir… J’ai fait une « Djibril Cissé » , quoi ! Après ça, je n’ai pas pu marcher pendant un an : six mois de fauteuil roulant, six mois de plâtre, et rééducation... Au début, j’ai cru que j’allais pouvoir reprendre ma carrière, j’ai même repris avec le CFFP, mais j’avais trop perdu en vitesse, je sentais bien que ce n’était plus comme avant, alors j’ai fait le choix d’arrêter là, et de me concentrer sur une autre carrière. J’étais un peu paumé pendant quelques mois, et très vite, je me suis tourné vers la cuisine. J’ai pas trop de regrets. Je crois beaucoup au destin, alors voilà, j’ai trouvé ma voie. Et puis ça paye plus de faire de la cuisine comme je le fais actuellement que de galérer en CFA, hein...Ah non ! Mon joueur préféré, c’est Gabi Heinze. Moi je suis fan de l’OM, j’ai grandi entre Avignon et Paris. Gabi Heinze, c’est la grinta, c’était un vrai patron dans une défense, un peu comme Thiago Silva au PSG. On n’en a plus des mecs comme ça, aujourd’hui. Gabi Heinze, c’était du très très lourd. Et l’autre joueur que je kiffe, c’est Griezmann. Lui aussi, il a la, il a ce côté, il s’en fout, il prend du plaisir, et ça se voit dans son jeu, il est sur des petits enchaînements. C’est un putain de joueur. Et comme lui, je bois du maté tous les jours !Ah non, je n’ai pas pris 2 kilos, j’en ai pris 3 ! Le confinement se passe bien, je suis dans une résidence où tout le monde s’entend très bien, il y a ma famille pas loin, donc honnêtement, tout va bien. Et puis ça me laisse du temps pour penser à mes projets futurs : je vais bosser avec Jean Imbert, et devenir chef de son restaurant. C’est une belle façon de boucler la boucle.