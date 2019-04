Costa, fin de croisière ?

Suspendu pour huit matchs après des insultes proférées à l'encontre de l'arbitre lors de Barcelone-Atlético Madrid, Diego Costa ne rejouera pas de la saison. Et pourrait même ne plus jamais porter le maillot des Colchoneros. Une fin d'aventure qui serait triste pour l'Espagnol.

Par Florian Cadu

» En conférence de presse, les propos de Diego Simeone semblent rassurants. Dans un premier temps, seulement. Car la seconde partie de son discours sur le sujet prête à davantage d'inquiétudes., reprend ainsi l'Argentin.» En d'autres termes, son attaquant a des chances de partir lors du prochaine mercato estival. Mais comment en est-on arrivé à parler transfert au sujet de l'Espagnol ? Et quel est le souci, au juste ?En réalité, Costa subit depuis plusieurs semaines la loi des séries. À savoir qu'en quelques jours, les soucis sont tombés les uns après les autres sur la tronche de la victime. Qui, il est vrai, en est également et avant tout le premier fautif. Tout a démarré au Camp Nou, où l' Atlético s'est incliné 2-0 pour le compte de la 31journée de Liga et a perdu ses derniers espoirs de titre. À la demi-heure de cette rencontre, l'ancien de Chelsea pète comme de coutume un plomb et est expulsé après quelques gentils mots à destination de l'arbitre.Verdict du Comité de Compétition de la Fédération Espagnole, suite à ce comportement un poil impulsif : huit matchs de suspension. Bim. L'international n'est donc pas du voyage à Eibar ce samedi (déplacement qui doit permettre aux Matelassiers de confirmer leur place de dauphin devant le rival du Real), mais ne sera pas non plus des autres rendez-vous de fin de saison. Et pourrait même ne plus jamais reporter le maillot d'un club qui avait pourtant applaudi son retour en 2018, et qui a rapidement pu profiter de sa complémentarité avec Antoine Griezmann Mais voilà : Costa, dont le contrat avec l' Atlético prend fin en juin 2021 et qui serait jaloux du salaire de Grizou selon Marca , ne serait plus en odeur de sainteté à Madrid. Jeudi dernier, le Brésilien d'origine s'est carrément permis de sécher l'entraînement. Encore une insulte, pour son employeur cette fois, au sein d'une structure où la discipline et le don de soi constituent des valeurs inaltérables.La raison de ce caprice, qui a valu des remontrances au protagoniste en plus d'une procédure disciplinaire pour faute grave après son carton rouge d'après les information d'? Le colérique Monsieur, sortant d'une nuit blanche, aurait préféré se reposer. Ses histoires d'argent l'empêcheraient en effet de dormir : en parallèle, le fisc espagnol l'a accusé d’avoir dissimulé 1,1 millions d’euros...Dans ce contexte, celui qui serait toujours désiré par des entités chinoises songerait donc à foutre le camp. L' Atlético ne serait pas contre, surtout s'il récupérait un gros chèque en échange. D'autant que cette saison, et même s'il conserve la confiance de Simeone, Costa semble avoir plus de mal aussi bien sur le plan physique que devant les buts (deux buts et quatorze titularisations en championnat, une seule réalisation et quatre apparitions en Ligue des Champions, pas moins de cinq blessures depuis octobre)., a réagi leface aux médias au début du mois d'avril.» Mais ça, c'était avant la séance zappée. Une énième bêtise qui pourrait bien sonner la fin de l'aventure commune, et qui mettrait alors un terme de manière bien triste à un mariage réussi.