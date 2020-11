Diego Armando Maradona... pour les jeunes

Ce mercredi soir, c’est LA légende du football mondial qui nous quitte à l’âge de 60 ans. Mais le souvenir de Diego Maradona appartient à toutes les générations et pas seulement à celles qui l’ont vu jouer.

RIP Legend. You will stay in the history of football forever. Thanks you for all the pleasure you gave to the whole world ????❤️ AÏE AÏE AÏE F*CKING 2020 ??? — Kylian Mbappé (@KMbappe) November 25, 2020

Le monothéisme du football

Par Mathieu Rollinger

Emmanuel Macron avait annoncé la couleur il y a quelques semaines., avait concédé le président de la République en parlant d’une année minée notamment par les confinements et les restrictions. Aujourd’hui, on peut le répéter : qu’il est dur d’avoir 20 ans en 2020, quand on apprend la disparition du plus grand joueur de football que cette planète ait portée sans que l’on ne l’ait jamais vu réellement jouer de nos yeux. Du haut de ses 21 ans, Kylian Mbappé n’a pas manqué de rendre hommage à Diego Armando Maradona., écrit-il sur Twitter, avant de maudire cette foutue année 2020. Mais alors que le Parisien rêve comme n’importe quel sportif ambitieux d’arriver ne serait-ce qu’à sa cheville, il faut rappeler que leabsolu avait raccroché les crampons un an avant la naissance de Mbappé. Et cela n’enlève en rien son droit de pleurer aujourd’hui l’idole des vieux.Pour la majorité des vingtenaires et autres, Maradona tel qu’il leur a été présenté, c’était cet oncle un peu gênant, bedonnant, qu’on voyait envoyer des doigts dans les tribunes de Russie. C’était un personnage exubérant, un héros sorti tout droit d'un film, dont l’aura laissait supposer un passé bien rock’n’roll. C’était le prédécesseur de Lionel Messi, et pas l'inverse. C’était un type avec un gros nœud papillon pas très à l’aise pour faire des tirages au sort. C'était un nom qu'on voyait collectionner les échecs sur les bancs de touche de sa sélection ou de clubs plus anecdotiques. Et puisqu'on a toujours besoin d'antagonisme pour situer les choses, c’était aussi le gars qu’on opposait à Pelé, comme on comparait Louis XIV à Napoléon dans les livres d’histoire au rayon « quel était le souverain le plus puissant ? » , sans que l’on sache exactement ce qu’ils avaient fait de leur règne. Mais heureusement, tout ce que Maradona représente ne peut se résumer à une page Wikipedia.Pourtant, c'est une tout autre image qui restera dans les mémoires. Ce sera celle d'un homme qui s'est extirpé de la misère dans laquelle vivaient ses parents, qui s'est forgé une légende à Boca Juniors avec ses bouclettes et son pied gauche, qui s'est cramé sous les feux médiatiques de Barcelone, qui a ressuscité de plus belle à Naples pour y être érigé en icône, qui a incarné à lui seul l'Argentine, et qui a payé cher l'ensemble de ses excès dès les années 1990. Pourtant, il restera immortel. Parler de religion quand on parle de Maradona n'est en rien exagéré. Parce qu'il représente tout le paradoxe du football : être porté aux nues par les foules, faire croire en l'intervention divine pour marquer un but de la main avant de prouver l'existence d'une puissance supérieure au bout d'un slalom mythique face à l'Angleterre. Le football ne connaîtra jamais plus d'autres joueurs comme. Et si tout le monde, quelle que soit la génération, quel que soit l'âge, peut aujourd'hui se reconnaître en lui, c'est parce que n'importe qui peut se retrouver en un homme qui est mort d'avoir eu trop de vies. Et c'est en ça qu'il est diablement inspirant.