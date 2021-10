Didier Six n'est plus sélectionneur de la Guinée

ABC

La Fédération guinéenne de football a officialisé le départ de Didier Six du poste de sélectionneur de l'équipe nationale. Aux commandes depuis 2019, l'ancien international français et champion d'Europe 1984 n'a pas réussi à qualifier le Syli national pour la prochaine Coupe du monde au Qatar en 2022. Or, c'était une partie du contrat qui liait l'ancien valenciennois à la Guinée. Troisième du groupe avec trois points en quatre matchs, elle possède trop de retard sur le Maroc, premier et seul qualifié à deux journées de la fin. Il avait tout de même réussi à qualifier le pays pour la CAN au Cameroun.Kaba Diawara (principal) et Mandjou Diallo (adjoint) seront les deux intérimaires en charge des prochains matchs de la sélection, contre la Guinée-Bissau et le Maroc, en attendant le nom du remplaçant pour la CAN cet hiver.Pour Six, les dés sont jetés.