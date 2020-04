Didier Quillot : « On veut démarrer la saison 2020-2021 le 22 août au plus tard »

QC

Des décisions claires et un petit caramel au passage.Ce jeudi, le Conseil d'Administration de la LFP a officiellement acté la fin de la saison pour la Ligue 1 et la Ligue 2. Didier Quillot, directeur général de la Ligue, a profité de la conférence de presse qui a suivi la réunion pour préciser certaines décisions et tacler les réactions de certains présidents depuis l'annonce d'Edouard Philippe.» , a notamment ironisé le DG de la Ligue en référence notamment aux proposition des présidents de l'OL et du LOSC. Didier Quillot a également confirmé que Nîmes (18de Ligue 1) peut souffler quand Ajaccio (3e de Ligue 2) peut enrager : «» Quant aux places en C3, il a précisé qu'elles seraient bien attribuées à Reims et Nice, à moins que les finales de coupes puissent se jouer au mois d'août et que Paris n'en soit pas le vainqueur. Et afin de définitivement tourner la page de cette saison bien étrange, Didier Quillot a fixé le cap pour 2020-2021 : «JMA et l'OL peuvent encore espérer gagner leur place européenne sur le terrain.