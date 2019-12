Domi : « Le 4-4-2 est le meilleur système offensif pour le PSG »

Latéral gauche formé au Paris Saint-Germain et passé par le club de la capitale de 1994 à 1998, puis de 2001 à 2003, Didier Domi s'attarde sur le 4-4-2 parisien victorieux à Saint-Étienne ce dimanche soir (0-4). Et notamment sur les titularisations combinées de Mbappé, Di María, Neymar et Icardi au coup d'envoi.

« Ce n’était pas du tout une surprise, pour moi. Car même si Tuchel parle sans cesse d’équilibre, tu avais déjà vu ce 4-4-2 avec succès face à Liverpool l'an passé en Ligue des Champions et l'équilibre était là. »

« Tu le sens que, dans ce système, tout le monde se trouve beaucoup mieux. Il y a beaucoup plus de technique, au milieu de terrain. »

« La clef, c’est que Neymar et Di María doivent défendre en avançant. »

« C’est une attitude à avoir, c'est chercher à empêcher cette première transmission et à ne jamais reculer. »

Propos recueillis par Andrea Chazy

Lorsqu’il disait que c’était impossible, c’était forcément pour évoquer la Ligue des Champions. Ton quatuor, quand tu l’as, pourquoi ne pas le mettre ? En championnat, tu peux toujours essayer. Il ne faut pas oublier que l’année dernière au Parc, il avait joué contre Liverpool en 4-4-2 avec Neymar et Di María derrière Cavani et Mbappé . Ce n’était pas du tout une surprise, pour moi. Car même si Tuchel parle sans cesse d’équilibre, tu avais déjà vu ce 4-4-2 avec succès face à Liverpool l'an passé en Ligue des Champions et l'équilibre était là.Tous les entraîneurs du monde, offensifs comme défensifs, que ce soit Deschamps, Guardiola ou Ferguson, l’ont dit : quand tu as un milieu de terrain fort, même si tu subis, tu vas un peu moins défendre et forcément te procurer des occasions. La force du 4-4-2, c’est que lorsque tu attaques, tu es souvent en quatre contre quatre. Tu utilises aussi toute la largeur, et c’est là où Di María et Neymar sont importants. Quand je vois Neymar comme ce soir, où il ne recule jamais et attaque sans cesse le ballon, c’est impressionnant. C’est un système qui est fait pour le PSG de ce dimanche soir : une équipe qui va dominer, qui ne va pas reculer. Les joueurs se sentent bien, dedans. Icardi et Mbappé se sont trouvés, pareil pour Neymar et Di María. C’est pour ça qu’en Coupe d’Europe, à domicile, tu peux le mettre. Car tu vas dominer, tu peux aller chercher le latéral adverse. À l’extérieur, ce sera un tout petit peu plus difficile. Cela dépend évidemment de l’adversaire mais si tu es un peu acculé sur ton but, que l’équipe en face commence à maîtriser, Neymar et Di María ne sont pas faits pour être très bas et défendre dans une ligne de quatre. Et ça peut te mettre en danger.Tu le sens que, dans ce système, tout le monde se trouve beaucoup mieux. Il y a beaucoup plus de technique, au milieu de terrain. Neymar et Di María rentrent toujours à l’intérieur, ce qui provoque des quatre contre trois au cœur du jeu. Quand Neymar prend le ballon, tu vois Di María piquer en diagonale dans le dos des milieux adverses et inversement, ce qui garantit une supériorité numérique. Cela provoque aussi un élan offensif, qui se répercute sur l’ensemble du collectif accompagnant les offensives. Enfin, devant, avec ce duo Icardi-Mbappé, tu en as toujours un qui va faire un appel pour libérer l’autre. En les voyant comme ça tous les quatre, ça me fait penser au 4-4-2 de Bordeaux de l’époque. Avec des caractéristiques de joueurs différentes, mais d’autres semblables au niveau du placement. Tu avais Benarbia et Micoud dans le même registre, et ça posait énormément de problèmes à tout le monde. Sur le premier but ce soir, Di María rentre intérieur et c’est Neymar qui prend le ballon. Déjà, là, tu vois beaucoup plus de circuits techniques que lorsqu’on joue en 4-3-3. Sur cette phase de jeu, les deux devant font la différence. Pourquoi ? Parce que tu en as un, Mbappé de mémoire, qui fait un appel et il prend Fofana et Trauco avec lui. Trauco, il ne sait plus quoi faire. Sortir sur Di María ? Suivre Mbappé, et couvrir Fofana ? C’est là, la force du 4-4-2 : par leurs appels, les deux de devant libèrent des espaces. Si tu arrives à trouver un certain équilibre, c’est le meilleur système pour Paris.Dans l’optique d’avoir un équilibre défensif, il faut chercher à occuper cette largeur. La clef, c’est que Neymar et Di María doivent défendre en avançant. Comme Paris n’est pas une équipe qui subit, ce système n’oblige pas Neymar et Di María à faire des courses de cinquante mètres pour aller chercher le ballon ou attaquer.Exactement. Je pense que pour créer des occasions, c’est le meilleur système avec les joueurs que tu as en ta possession. C’est l’animation qui fait la différence, j’ai l’impression de voir un 4-4-2 avec deux numéros 10 et deux attaquants. Ce système, il est fait pour avoir de la densité au milieu de terrain, des redoublements de passes, pour trouver les milieux offensifs dans le dos des milieux adverses. Mais malheureusement, ça laisse des espaces et on l’a vu ce soir. Bouanga, il s’est parfois amusé lorsque Marquinhos et Paredes étaient un peu en retard. C’est là qu’arrive le déséquilibre.Non, ça dépend énormément de la pression que tu mets au milieu via le premier rideau et aussi via tes latéraux. C’est là où l’anticipation de Paredes, de Marquinhos et d’autres sera très, très importante. Comme quand tu vois le Barça, qui cherche toujours à couper cette première passe et à gérer la profondeur dans son dos. C’est une attitude à avoir, c'est chercher à empêcher cette première transmission et à ne jamais reculer.Tu verras beaucoup plus ce scénario si Kylian a quelqu’un à côté de lui. Quand tu vois les appels d’Icardi, il peut te monopoliser deux joueurs comme il l’a fait plusieurs fois ce dimanche soir avec Perrin et Fofana en se mettant entre eux deux. À ce moment-là, ça libère un espace à Mbappé qui se retrouve en un contre un. Je tiens à ajouter que d’avoir Neymar et Di María en faux-pied, c’est extrêmement dangereux pour l’adversaire. Forcément, quand tu rentres à l’intérieur, tu arrives sur ton bon pied sur un champ qui est beaucoup plus large. Tu es donc dans de bonnes conditions pour trouver tes attaquants, ou l’autre milieu offensif qui pique en diagonale. Tu as aussi une façon de protéger ton ballon qui est bien meilleure et enfin, tu libères ton couloir. Pour que ce soit parfait, il faudrait que Neymar et Di María ait encore un peu plus de volume de jeu. Mais offensivement, c’est le meilleur système pour Paris.