Didier Domi : « Mbappé devra défendre et courir davantage »

L'arrivée de Lionel Messi au PSG ouvre un grand nombre de nouvelles possibilités à Mauricio Pochettino et son staff. Quel(s) schéma(s) tactique(s) employer ? Comment garder un minimum d'équilibre défensif malgré l’empilage de stars ? Quelles évolutions potentielles dans le jeu de la Pulga loin du Barça ? On fait le point avec notre consultant Didier Domi.

« En tant que fans, on veut voir du joga bonito, mais il faut savoir garder un équilibre. Si tu en as plus d'un qui ne défend pas, ça devient presque impossible. »

« Verratti sera peut-être même encore plus important parce que Messi pourrait accroître la domination du Paris Saint-Germain en Ligue des champions. »

Il n'y a pas que Lionel Messi, il y a quand même d'autres personnes, en particulier Neymar et Mbappé. Ils ont tous des caractéristiques différentes, mais ce qui les relie c'est que ce sont trois joueurs capables de créer. La meilleure des choses pour Messi et Neymar, c'est qu'ils devront être libres dans la création. Pour le système, je pense plus à un Mbappé en pointe et puis les deux autres un petit peu derrière. Tu peux partir dans un 4-3-3, mais dans tous les cas il faut qu'ils restent très libres.La question c'est surtout comment défendre ? Le problème n'est pas de créer avec ces trois joueurs, ils ont une capacité à éliminer, à jouer, ils peuvent avoir une cohésion technique incroyable. Par contre, il faudra être très ferme au niveau de la récupération, comment faire pour bien récupérer et bien dominer le ballon... Tu ne veux pas que tes offensifs aient 80 mètres à faire pour arriver au bout à cause d'une mauvaise récupération.Il va falloir trouver l'équilibre défensif, c'est à ça que tous les entraîneurs pensent. En tant que fans, on veut voir du, mais il faut savoir garder un équilibre. Si tu en as plus d'un qui ne défend pas, ça devient presque impossible, donc ils vont avoir une grande responsabilité de s'entendre à eux trois. Mbappé va avoir un grand rôle, il devra beaucoup défendre et courir davantage. S'ils commencent à ne pas faire les efforts comme on a vu certaines fois, ils vont être obligés de cavaler dans tous les sens après la récupération.Ils pourront évoluer avec Di Maria à quatre jusqu'à un certain niveau. Dans ce cas-là, pour moi, le système est simple : un 4-4-2 avec Mbappé devant et Messi qui tournera autour de lui. Neymar qui partira de la gauche, Di Maria de la droite, tout ça pour laisser les couloirs à Bernat et Hakimi. Dans ces conditions-là, ils vont nous régaler. Mais quand tu commences à jouer des Manchester City, des Bayern Munich avec un volume de jeu, une intensité autre, là pour moi il faudra jouer à trois au milieu. Je verrais bien une sorte de 4-3-2-1 avec Neymar et Messi très libres et une densification du milieu de terrain.C'est une équipe qui est capable d'avoir beaucoup de maîtrise. Quand tu regardes l'année dernière, ils ont joué les trois meilleures équipes – avec eux – dans la domination du ballon. Pourquoi on a eu affaire à ce scénario ? Parce que ça les arrangeait, aussi. Au sein des meilleures équipes d'Europe, ce PSG est l'une des plus faibles dans la récupération du ballon. Quand tu regardes au Bayern, ils font vraiment le job, à Paris ils le font à mi-temps pour différentes raisons. Donc ça les a beaucoup avantagés de jouer plus bas pour créer des espaces.Bien sûr. Mais s'ils jouent contre City avec un milieu Paredes-Verratti-Wijnaldum, ils vont pouvoir être dominants, au moins sur certaines séquences. Comme ils n'ont pas cette capacité à défendre, ils vont parfois devoir un peu reculer, mais bien sûr que Messi va s'acclimater. Il est capable de prendre le ballon sous pression, il est très bon dans la dernière passe et a encore un minimum d'accélération...Le premier c'est Di Maria. Quand tu regardes tout le monde devant, qui est le numéro un derrière les trois fantastiques ? C'est lui. Il risque donc parfois d'en faire les frais. S'il avait 25-26 ans, tu pourrais jouer peut-être avec Neymar et Di Maria parce qu'ils ont du coffre. Mais là, à cet âge, ce sera difficile d'avoir les quatre en Ligue des champions.Verratti aura toujours un rôle extrêmement important, comme avec l'Italie. Il sera peut-être même encore plus important parce que Messi pourrait accroître la domination du Paris Saint-Germain en Ligue des champions. Et puis avec les trois lascars de devant, il va falloir faire encore plus d'efforts pour récupérer et encore plus courir. On ne le verra plus jouer en n°10, c'est une question de contrôle et de gestion de l'espace. C'est un peu comme un quarterback en football américain. Des Pirlo, des Verratti, ils ont toujours aimé partir de derrière.Ce n'est pas si facile parce que les Espagnols aiment jouer. Tout est fait de jeu de position, être au bon endroit au bon moment pour créer des occasions. En France, c'est beaucoup plus physique, on prend moins de risques. En plus, face à cette armada, les équipes vont jouer plus reculées. Quand tu as onze joueurs sur leurs seize mètres, c'est très difficile. Il y a des fois où il aura affaire à des blocs défensifs près du but, avec peu d'espaces, que ce soit dans la largeur et la profondeur.C'est dans le gotha dans tous les cas. Zidane, Ronaldo et Figo c'était pas mal. Mais là c'est au-dessus, y compris de la BBC, de la MSN... C'est un des plus beaux de tous les temps, surtout parce que ce sont des créateurs, mais aussi des buteurs. À eux, trois ils ont le cycle complet de la création et de la finition, c'est exceptionnel. En plus, ce sont des dribbleurs qui vont très vite, tu as des mecs qui font partie des plus grands casseurs de reins de tous les temps. On a de moins en moins de joueurs créatifs comme eux, parce que le football devient un peu plus formaté et que les petits jouent un peu moins dans la rue qu'avant. Il faut vraiment en profiter.