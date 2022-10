Domi : « La position de Marquinhos m’a rappelé Matthäus »

Latéral gauche formé au Paris Saint-Germain, passé par le club de la capitale de 1994 à 1998, puis de 2001 à 2003, Didier Domi analyse le nul entre Paris et Benfica (1-1) de ce mardi soir au Parc des Princes.

« Quand tous ces joueurs se rapprochent, tu as plus de qualité dans la prise de décision, dans le mouvement, il ne te manque plus que la course, que ce joueur qui va prendre la profondeur. »

« Sinon, j’aime beaucoup Vitinha. J’aime son activité, sa relation avec Verratti, avec Neymar, il est déterminé. Il a un impact positif sur l’équipe, il est régulier et c’est une très bonne surprise. »

Propos recueillis par Andrea Chazy

Bien sûr. On vit dans un monde connecté, ça part dans tous les sens même jusqu’au fin fond de la banquise.N’importe qui, qui a un smartphone, a pu voir cette breaking news aujourd’hui car Kylian reste un attaquant et une star mondiale. C’est sûr que des gens vont croire à ces rumeurs, mon avis est d’attendre ce que Kylian va dire. Mais bien évidemment que ça impacte un groupe, et je dirais même tout un pays, tout un club. Les ondes sont négatives car tu te retrouves dans l’inconnue. Quand on prépare un match, on a besoin de motivation, de tranquillité et de concentration. Là, les projecteurs étaient braqués autre part.Le match a été plutôt fermé avec deux équipes assez bien organisées. Benfica est une très bonne équipe à la récupération, qui ne laisse pas grand-chose à son adversaire. Mais en fin de première période, on a commencé à voir davantage de mouvements côté PSG. Surtout sur le côté gauche, avec beaucoup de technicité autour de Mbappé, de Neymar. Le but arrive d’ailleurs dans cette zone, suite à un losange entre Verratti, Mbappé et Neymar. Quand tous ces joueurs se rapprochent, tu as plus de qualité dans la prise de décision, dans le mouvement, il ne te manque plus que la course, que ce joueur qui va prendre la profondeur. En l'occurrence, Juan Bernat l’a bien fait et cela a amené le penalty transformé par Mbappé.Ce n’était pas un grand match, il faut le dire. Il a manqué du mouvement, de l’assurance dans les enchaînements. Ce n’était pas facile d’ouvrir des brèches dans ce 4-4-2 très serré, tu n’as pas beaucoup d’espaces entre les lignes, les attaquants défendent de façon agressive... Par contre, le fait d’avoir un Pablo Sarabia plus axial ou même Hugo Ekitike par moment dans cette position a permis de revoir certaines séquences qu’on ne voyait plus. Avec un schéma se rapprochant d’un 4-2-2-2, quand on avait un Neymar entre les lignes et un Mbappé qui attendait juste ça pour faire un appel entre le latéral et le central, tout en bénéficiant de cette présence qui fixait le central pour se retrouver en un contre un avec le latéral. Cela m’a rappelé de bons souvenirs.Ce qui vient immédiatement à l’esprit, c’est lorsque le PSG utilise ses côtés. Il faudrait qu’il y ait davantage de présence et de détermination. Ensuite, il faudrait que Paris soit plus équilibré lorsqu’il attaque, qu’il multiplie aussi les appels dans le dos de la défense. Le côté droit, occupé ce soir par Achraf Hakimi et Sarabia, a très mal fonctionné. Hakimi est en dedans en ce moment, et le résultat, c’est qu’on n’a pas vu cette activité ainsi que cette qualité de centre sur ce côté là du terrain. Dans des matchs serrés comme celui-ci, il faut également plus de patience mais aussi plus de génie. Là, Neymar partait parfois de trop loin. On veut plus de génie à l’approche de la surface. C’est dans ce type de partie où des Messi, des Ronaldinho peuvent t’éclairer, te montrer le chemin. Ce soir, on n’a pas eu tout ça.Cette position hybride de Marquinhos m’a rappelé le positionnement de Lothar Matthäus à l’époque, quand il ramenait une supériorité numérique de part son placement, ce qui sert par moments la construction du jeu. J’ai trouvé ce carré pour repartir intéressant. Même s’il y avait deux attaquants, ce qui veut dire que tu prends des risques, avoir Marquinhos et Marco Verratti devant les deux centraux te donne une option de plus. Surtout au milieu de terrain, où tu te retrouvais en supériorité numérique à 4 contre 2. En fait, tu avais deux carrés : un premier donc sur la première phase de la relance avec Danilo, Sergio Ramos, Verratti et Marquinhos. Puis un second, avec toujours Marquinhos et Verratti qui avaient devant eux Vitinha et Neymar. D’où le 4-2-2-2 que j’évoquais tout à l’heure et que l’on voyait avec Thomas Tuchel à l’époque. C’était bien de voir ça ce soir, sur le court terme, mais je pense que l’on peut revoir ça sur le moyen et le long terme.Le fait que Sarabia défende plus a fait qu’on a vu un PSG beaucoup plus équilibré. Paris était mieux lorsqu’il n’avait pas le ballon, Neymar faisait des efforts et tu voyais une belle ligne de cinq puis une belle ligne de quatre en phase défensive. Ça rassure davantage car tu es beaucoup moins en danger. Sinon, j’aime beaucoup Vitinha. J’aime son activité, sa relation avec Verratti, avec Neymar, il est déterminé. Il a un impact positif sur l’équipe, il est régulier et c’est une très bonne surprise.