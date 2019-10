Réparer les présents

Parmi les 23 joueurs convoqués ce jeudi par Didier Deschamps pour le déplacement en Islande (vendredi 11) et la réception de la Turquie (lundi 14), un certain nombre d'entre eux doivent se remettre de pépins physiques, surmonter des déceptions de faire banquette ou d'une cinglante défaite. Tant de cicatrices héritées de leur vie en club avec lesquelles le sélectionneur doit aujourd'hui composer.

Les 23 convoqués :

Gardiens : Areola, Lloris, Mandanda

Défenseurs : Digne, Dubois, Hernandez, Kimpembe, Lenglet, Pavard, Varane, Zouma

Milieux : Kanté, Matuidi, Ndombele, Sissoko, Tolisso

Attaquants : Ben Yedder, Coman, Giroud, Griezmann, Ikoné, Mbappé, Lemar

Un dialogue à gérer avec les clubs

Olivier Giroud, visite de routine

C’est toute la complexité d’être décideur dans l’univers parallèle qu’est le football de sélection. Au moment d’annoncer sa liste pour le rassemblement du mois d’octobre , Didier Deschamps a laissé deviner toute la complexité de gérer l'état de forme des uns et ledes autres. Blessures, convalescences, temps de jeu, grosses défaites, situations contractuelles... tant de paramètres obligeant le sélectionneur à une certaine gymnastique intellectuelle. Ce jeudi, Didier Deschamps n’a même pas eu le temps d’évoquer les principaux absents (Umtiti, Laporte, Fekir), si ce n’est Paul Pogba, touché à la cheville lundi face à Arsenal. «» , soufflait-il. Cette fois, le Basque a dû éclaircir un à un les cas des joueurs présents malgré leur corps cabossé ou avec leur tête tourmentée. Tant de choses, dont il n’est finalement pas responsable, puisqu'il ne fait que récupérer des hommes usés ou réparés après un petit mois en club depuis le rassemblement de septembre.La boîte de pansements à disposition, Didier Deschamps s’apprête à accueillir lundi à Clairefontaine des cadres ayant vécu une semaine compliquée. À commencer par Hugo Lloris qui s’est mangé la bagatelle de sept buts mardi contre le Bayern , et reste également sur une belle cagade le week-end précédent. «, relative DD avant de disséquer la bourde de Southampton.» Le capitaine aura même le loisir de retrouver Steve Mandanda comme doublure. Preuve que rien n’est rédhibitoire avec Deschamps, qui privilégie toujours autant «» . Mais le cas du gardien n’est finalement pas le plus préoccupant.Il y a bien le retour de Kylian Mbappé, qui n’a plus joué un match complet depuis la mi-août, à gérer. Pas un problème pour le boss des Bleus : «» Avec l’attaquant, Deschamps sait qu’il devra le ménager à un moment, dans l’un ou l’autre match. Kingsley Coman a prouvé en septembre qu’il avait la carrure pour assurer en son absence , de même que Jonathan Ikoné, malgré son choc au genou contre Chelsea. «, brosse Deschamps.» À tout problème sa solution, malgré les bobos des uns et des autres.Dossier suivant, un brin plus épineux : Lucas Hernandez. Touché face à Paderborn, le défenseur du Bayern a été ménagé en cette semaine. Son entraîneur Nico Kovač aurait souhaité que le sélectionneur français en fasse autant. De quoi provoquer l’exaspération de Deschamps. «, cafte-t-il.Une sortie qui prouve combien le dialogue avec les entraîneurs de club peut être conflictuel. Situation rencontrée également avec N’Golo Kanté. «, embraye-t-il.» Le sourire crispé dégainé à ce moment ne peut plus dissimuler que le véritable caillou dans sa chaussure est justement la présence d’Olivier Giroud.Avec l’attaquant des, c’est un dilemme éternel : comment se passer d’un joueur incontournable en sélection, alors qu’en club, il ne dispose que de très peu de crédit ? Depuis le dernier rassemblement, l’ex-Montpelliérain n’est apparu que 17 petites minutes avec Chelsea. C’était contre Valence en Ligue des champions. La faute à un petit virus, mais surtout la concurrence d’un Tammy Abraham en feu. Mais voilà, Olivier est aussi le troisième meilleur buteur de l’équipe de France et a inscrit quatre buts lors des sept derniers matchs des Bleus. «, concède Deschamps.» Giroud, lui-même, en a conscience.Un avertissement en vue de l’Euro 2020, demande-t-on à Deschamps ? Pas nécessairement, juste une déception de voir un de ses hommes de confiance être bloqué à Chelsea pour des raisons contractuelles ( «» ). L’agacement se lit alors sur son visage face à une question qui revient en boucle, et qu’il retrouvera certainement au mois de novembre. «» Toute la complexité du boulot d’un sélectionneur, hors rassemblement, résumée ici en quelques phrases.