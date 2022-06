Deschamps : « On juge le niveau d’une sélection sur les grands tournois »

MB, à Vienne

Nouvelle valse à Vienne.Trois jours après le nul concédé à la Croatie (1-1) , l'équipe de France est à Vienne, où elle affrontera l'Autriche, vendredi soir. Premier point important : le trou apparu sur la pelouse du stade Ernst-Happel lors du match entre l'Autriche et le Danemark en début de semaine a été bouché, et la rencontre va bien pouvoir avoir lieu. Deuxième point : les Bleus n'ont pas fait le déplacement pour trier les lentilles., a ainsi concédé Hugo Lloris en conférence de presse.Quelques minutes plus tard, Didier Deschamps n'a pas dit autre chose, tout en acceptant de voir un peu plus loin :Le sélectionneur a cependant précisé que trois joueurs - Kylian Mbappé, Adrien Rabiot et N'Golo Kanté - ne participeront pas à la séance du jour et sont donc incertains pour la bagarre de demain : la rançon des saisons à 84 944 matchs.Enfin, Didier Deschamps, interrogé sur les déclarations d'Emmanuel Macron au sujet de Zinédine Zidane , a préféré sourire :Circulez.