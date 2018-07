Didier Deschamps : « Il n'y a pas d'euphorie »

AD, au Stade Loujniki

C'est déjà un immense plaisir et un privilège d'être là. Il n'ya a rien de plus beau, rien de plus fort. Avec mon staff, on a fait en sorte de préparer la finale de la meilleure façon possible. Les trois mots clés sont : sérénité, confiance et concentration. Il faut un bon dosage sur les trois pour préparer au mieux le match de demain.Kylian est effectivement un jeune joueur qui a beaucoup de talent. Il l'a démontré avant, et il l'a à nouveau montré dans cette Coupe du monde. Je n'ai pas de traitement particulier avec lui, j'essaye de discuter avec les joueurs. Il fait partie des 23, il a le même cadre de vie. Même si j'ai toujours un peu plus d'indulgence avec ceux qui sont plus jeunes. Mais Kylian est quelqu'un d'intelligent, il sait ce qu'il veut.L'équipe d'aujourd'hui est différente, puisqu'il y a 14 joueurs qui n'étaient pas là il y a deux ans. Ces 14 joueurs ont découvert ce qu'était une grande compétition en Russie , il y a un vécu qui est moindre. L'équipe croate a plus d'expérience en club, mais depuis le début de la compétition on a été confrontés à des adversaires qui avaient plus d'expérience et plus de vécu. Ça me semble logique. Ce qu'il s'est passé il y a deux ans doit nous servir, et les neuf joueurs qui étaient là le savent.Il y en a beaucoup, si je réponds à tout ça va prendre beaucoup de temps. Quand on est joueur, on est acteur. Quand on est sélectionneur, on vit à travers ses joueurs. Avec mon staff, on est à leur disposition. Le match appartient aux joueurs. Je ne vais pas vous dire que c'est la plus belle vie, mais certainement. Il y a la dépense énergétique, physique. Quand on est entraineur, c'est la psychologie, le mental. Mais cette fatigue là est parfois plus puissante que la fatigue physique.De tout temps, l'équipe de France a eu des joueurs d'origine africaine. Et ça a toujours été une richesse pour le football, et pour tous les sports français. Ils sont tous Français, et fiers d'être Français. Et de par leurs origine, leur enfance, leurs amis, leurs familles, il y a un attachement à ces pays, et une fierté des personnes qui sont là-bas de les voir jouer une finale de Coupe du monde.Plein de choses. Chaque match a son propre contexte. À l'Euro, ça c'est mal passé. Mais si ça c'était bien passé, je n'aurais pas fait la même chose aujourd'hui. Il faut surprendre, parfois. Je fais en sorte de m'adapter par rapport à ce que je ressens et ce que je vois.L'euphorie, il n'y en a pas. Je ne la ressens pas. Il y a la satisfaction d'être là, d'avoir le plus grand match à livrer. Mais à côté de ça, c'est le résultat qui dit que les choses ont été bien faites ou non. Même si un match, ça tient à peu de choses. Il y a aussi une part d'irrationnel qui peut entrer en ligne de compte. Contre l' Argentine , notre arrière-gauche centre pour notre arrière-droit qui le met en pleine lucarne. Si je vous sit qu'on l'a travaillé à l'entrainement, vous allez rigoler.Désolé de vous contredire, mais si Modrić il n'a pas de mobilité, on a pas vu le même mModrić. Il est très mobile ! Et pas forcément axial. Il est technique et il a une intelligence de jeu très importante. Ce n'est pas un Messi ou un Hazard au niveau des actions individuelles, mais c'est l'ensemble de son œuvre.