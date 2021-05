Deschamps déconfine Benzema

Dans 27 jours, Karim Benzema retrouvera à 33 ans le goût d'une compétition internationale, sept ans après sa dernière au Brésil. Une deuxième vague en Bleu qu'il doit à une discussion avec Didier Deschamps, après cinq ans et demi à jouer au chat et à la souris. Comme quoi, cela sert de se parler autrement que par écrans interposés.

Couper la tête du serpent de mer

Par Mathieu Rollinger, au siège de la FFF

On a beau souligner le côté indivisible d’une nation, il y avait bien deux types de Français ce mardi soir devant leur poste. Ceux pour qui le pardon est une vaste fumisterie et ceux qui ont accueilli le retour de Karim Benzema en équipe de France comme la possibilité d’une rédemption. Didier Deschamps fait lui partie de la seconde catégorie et l'a prouvé en prononçant deux mots,, en vingtième position dans sa liste., déblayait le sélectionneur sur TF1 et M6, juste après avoir fait tomber cette barrière. Au regard de l’ampleur qu’a pris ce qui n'était encore qu'une rumeur au cours d’une journée folle, au rythme des infos égrainées paret, vu le bruit que cela a provoqué autour des machines à café ou dans les groupes de discussion, cela montre bien les attentes qui pesaient sur les épaules de Didier Deschamps et bientôt sur celles du Madrilène.Ces derniers mois sur les plateaux des JT, c’est plutôt une bête à trois têtes — le président Macron, le Premier ministre Castex et le ministre de la Santé Véran pour ne pas les nommer — qui avait pris l’habitude de jouer avec les nerfs de ses compatriotes au gré des annonces de durcissement ou d’allègement des mesures sanitaires. Cette fois, ce fut le sourireet le costume bleu de Didier Deschamps que les téléspectateurs ont pu voir dans une allocution solennelle depuis un hôtel parisien, avant de venir la débriefer au siège de la FFF. Un peu de fraîcheur dans le téléviseur, même si une liste n’a peut-être jamais été aussi politique que celle-ci. Puisqu'après un feuilleton de cinq ans et demi qui a dépassé le simple cadre sportif, Didier Deschamps a fini par dénouer le sacré sac de noeuds qu'était devenue sa relation avec Karim Benzema.Comment résumer celle-ci en quelques mots ? Retour le 8 octobre 2015, pour un doublé et une passe décisive du numéro 10 des Bleus contre l'Arménie (4-0). Karim Benzema ne le sait pas encore, mais ce seront ses derniers moments de joie en date avec la sélection nationale. Car quatre jours plus tard, explose l'affaire de la sextape, dans laquelle il aurait fait pression sur son coéquipier Mathieu Valbuena. Le 5 novembre, le joueur est mis en examen pour. Jusqu'ici attentiste face au événements, le staff tricolore attend le 10 décembre 2015 pour annoncer la suspension provisoire du Brondillan par l'intermédiaire de Noël Le Graët, puis le 13 avril 2016 pour officialiser sa mise à l'écart avant l'Euro. S'enchaîneront une accusation de la Benz' envers Deschamps d'avoir), un tag sur la maison de vacances des Deschamps et(Europe 1). À ce moment, on croit avoir atteint. Ainsi, auréolé d'une finale d'Euro et un titre de champion du monde comme un bouclier, jusqu'au Kazakhstan, Didier Deschamps a dû répondre à la même question : « Pourquoi pas Benzema ? » Tous les subterfuges ont été trouvés par des journalistes, attendant de voir le moment où plierait le boss des Bleus, mais à chaque fois, celui-ci a su botter en touche avec plus ou moins de finesse.Et ce 18 mai 2021, Didier Deschamps a plié. Dans l'auditorium de la FFF, l'audience n'a que très peu frémi au moment où DD a posé ses cartes sur la table. Pourtant, 90% des questions ont tourné autour de la surprise de la soirée., a d'abord claironné le double champion du monde.Est-ce le temps qui a fait son oeuvre ? L'évolution du joueur qui a permis à Deschamps de lui tendre la main ? Le fait que l'affaire de la sextape ne soit aujourd'hui qu'un vague souvenir, alors que cette histoire n'a pas encore été tranchée par la justice (KB9 devra comparaître devant le tribunal correctionnel de Versailles du 20 au 22 octobre prochain) ? La pression populaire et médiatique ?Pour Deschamps, les raisons lui appartiennent et il ne les donnera pas aussi facilement., a-t-il juré.Sa responsabilité était donc de convoquer Benzema au moment où on ne l'attendait plus. Surtout que, comme il l'a affirmé,(lui). Alors pourquoi s'embarrasser avec des broutilles vieilles de cinq ans. Karim Benzema n'est pas éternel, alors autant lui offrir la possibilité de se repentir., concédait-il.Par cette phrase, le sélectionneur montre aussi qu'aujourd'hui, il n'a plus rien à perdre. Il a fait preuve d'humanité et d'humilité. Mais en creux se pose une nouvelle question : Karim Benzema saura-t-il en faire autant pour assurer que toutes ces années de débat ne débouchent pas sur un flop ? Après tout, on ne sait pas de quelle couleur sont les serpents de mer.