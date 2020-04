Le jour où la Roja a déclaré forfait face aux Rouges

Pour disputer la phase finale de l’Euro 1960, l’Espagne de Di Stéfano doit d’abord se défaire du médaillé d’or olympique, l’URSS. Une idée qui n’enchante pas le dictateur Franco...

Ambiance tendue et silence radio

« Nous pouvions battre les Russes et être champions d’Europe, mais on nous a dit que la décision venait d’en haut, et que c’était un ordre de Franco. Il n’y avait rien à faire. »

Le KGB et le Caudillo

Quatre ans après la première édition de l’Eurovision, l’UEFA lance l’organisation du premier Euro de l’histoire, dont le tableau final, à partir des demi-finales, se déroule en France. La compétition est amputée de l’Italie, de l’Allemagne et de l’Angleterre qui n’ont pas daigné y participer. En revanche, l’Espagne est bien là. Et elle a plutôt fière allure. Coachée par Helenio Herrera, le père du, lacompte dans ses rangs le futur Ballon d’or Luis Suárez, la star du Barça, László Kubala, mais aussi Paco Gento et Alfredo Di Stéfano, qui viennent de soulever la cinquième Coupe d'Europe des clubs champions consécutive du Real Madrid. Sans surprise, en huitièmes de finale, laespagnole balaye facilement la Pologne (7-2), confirmant ainsi son statut de favori de la compétition. Le tirage au sort des quarts a lieu le 11 décembre 1959. Ce jour-là, l’Espagne tombe contre l’URSS de l’araignée Lev Yachine, l’autre immense favori du tournoi. L’affiche est alléchante. Seulement voilà, le régime franquiste n’entretient aucune relation diplomatique avec les Soviétiques...Pourtant, dans un premier temps, cela ne semble pas poser de problèmes. Alfonso de la Fuente Chaos, le président de la Fédération espagnole de football, et son homologue soviétique, Valentin Granatkin, tombent rapidement d’accord sur les dates des rencontres. Le match aller est ainsi censé se disputer le 29 mai 1960 à Moscou, tandis que le retour doit se jouer au Bernabéu le 9 juin 1960. Les mois passent, et le 20 mai 1960, Helenio Herrera donne enfin sa liste des vingt joueurs sélectionnés pour affronter l’URSS. À l’époque, le sélectionneur espagnol est loin de fanfaronner et fait part de son appréhension au quotidienAlors que le jour J approche, la presse espagnole est cependant sommée par le régime franquiste de ne plus faire mention du match. Unqui ne présage rien de bon., se souvient Luis Suárez.En effet, le mercredi 25 mai, un communiqué laconique de la Fédération espagnole officialise le forfait surprise de laPourquoi l’affrontement tant attendu avec les Soviétiques n’a-t-il jamais eu lieu ? Plus de 50 ans après, et malgré le fait qu’il était à deux doigts de monter dans l’avion pour Moscou, Luis del Sol préfère se réfugier derrière l’excuse du grand âge plutôt que de répondre à une question qui fâche toujours autant :Si l’ancien ailierpréfère ne pas s’en rappeler, c’est peut-être qu’en Espagne, on n’aime pas trop raviver les souvenirs du franquisme. Heureusement, Luis Suárez est plus loquace :S’il y a aujourd’hui prescription, à l’époque, journalistes, joueurs et dirigeants de la Fédération sont priés de garder le silence par le régime sous peine de représailles. En URSS, c’est tout le contraire. Le parti communiste, via le quotidien, utilise le forfait espagnol à des fins propagandistes :Et si c’était vrai ?Bien qu’il applaudisse les victoires du Real Madrid, Franco n’est pas vraiment fan de football. En bon dictateur qu’il est, il sait néanmoins que ce sport est un outil de propagande idéal. Alors forcément, le risque de voir laperdre contre les Rouges et le fait qu’une délégation soviétique, possiblement infiltrée par des agents du KGB, foule le sol espagnol, ne l’enchantent pas vraiment. Il faudra cependant attendre 1976 et la publication du livre, écrit par le principal aide de camp du Caudillo, pour avoir la version du dictateur espagnol sur les véritables raisons qui l’ont poussé à déclarer forfait.Sans regrets.Malgré ce forfait, l’UEFA se montre plutôt clémente avec la fédé espagnole, en ne lui infligeant qu’une amende symbolique de 2000 francs suisses. De leurs côtés, les Soviétiques, délestés de la, s’ouvrent en grand les portes du premier Euro de l’histoire, et soulèvent finalement le trophée au Parc des Princes après avoir battu la Yougoslavie. L’Espagne prendra sa revanche quatre ans plus tard en battant l’URSS en finale et à domicile. Et Franco de remettre la coupe à ses ouailles, tout sourire.