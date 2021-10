Di Maria, un ange passe

Une nouvelle fois très peu inspiré dans le jeu, le PSG a arraché la victoire dans les dernières minutes face au LOSC. Après 70 minutes d'un ennui profond, les Rouge et Bleu ont été tirés de leur torpeur par Angel Di Maria, passeur puis buteur. Largement suffisant pour être l'étoile la plus brillante de la galaxie parisienne.

Coeur avec les doigts

Écrire l'histoire

Par Tom Binet

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

58minute de jeu au Vélodrome et Thilo Kehrer s'apprête à rentrer pour suppléer un Achraf Hakimi expulsé dans son couloir droit. Le choix de Mauricio Pochettino se porte alors sur Angel Di Maria au moment de décider lequel de ses quatre fantastiques sacrifier. C'est comme ça : qu'importe la prestation, Neymar, Kylian Mbappé et Lionel Messi restent intouchables et l'Argentin ne peut que baisser la tête : il est la quatrième roue de ce carrosse supposément magique.Une semaine plus tard, c'est pourtant tout sourire que l'on retrouvesur la pelouse du Parc des Princes. Comme à chaque sortie cette saison ou presque, Paris a été sans idée, sans génie, sans plan de jeu. Titulaire malgré une gêne musculaire, Lionel Messi s'est appliqué à tout rater pendant les 45 minutes qu'il a passées sur la pelouse, jusqu'à un coup franc idéalement placé pour son pied gauche envoyé à plusieurs mètres du cadre de Grbic. Sous les yeux de Kylian Mbappé, assis en tribunes aux côtés de son père, Neymar a lui davantage tenté, sans réussir grand-chose pendant de longues minutes. Qu'il semble loin le temps où les deux feux follets sud-américains enflammaient n'importe quelle défense de Liga...Heureusement pour Paris, c'est le troisième membre du trio qui s'est distingué. Déjà auteur de la seule occasion des siens en première période sans trouver le cadre en angle fermé, Angel Di Maria a sonné la révolte des siens dans les 20 dernières minutes. Un centre millimétré pour Icardi, une louche dont lui seul a le secret pour mettre servir Marquinhos sur un plateau, une frappe trop croisée pour inquiéter Grbic avant la délivrance dans les ultimes minutes. Et le petit cœur avec les doigts devant un virage Auteuil ravi de voir son numéro 11 débloquer une situation bien mal embarquée encore quelques minutes plus tôt. De bon augure, à quelques jours de sa première sortie de la saison en Ligue des champions après avoir purgé ses trois matchs de suspension.Paris a beau s'être offert un mercato flamboyant, Donnarumma est bien le seul petit nouveau à avoir réussi son match face aux Dogues. Avant de voir Paris s'appuyer sur ses historiques pour relever la tête. Si Marco Verratti, absent pour blessure, est le joueur le plus ancien de l’effectif, Marquinhos n'est arrivé qu'une saison plus tard, en 2013. Di Maria, de son côté, dispute sa septième saison dans la capitale française et en a vu défiler des stars, de la MCN aux quatre fantastiques version Thomas Tuchel avec Mauro Icardi ou désormais complétés par le fantôme de Léo Messi. Lui a toujours su se montrer régulier. «» , pouvait-il savourer au coup de siffler final au micro de Prime Vidéo.Quoi qu'il en soit, Mauricio Pochettino doit bien commencer à s'en rendre compte : pour aller loin avec ce PSG-là, il lui faudra s'appuyer sur ces piliers qui tiennent le club depuis bien longtemps déjà. Quitte à se mettre au service des stars qui arrivent chaque été. «, poursuivait» Tout en leur rappelant qu'avec une 108passe décisive (meilleur passeur de l'histoire du club) et un 89but (un de plus que Neymar), lui continue d'écrire l'histoire du Paris Saint-Germain.