Deviens journaliste d’un jour pour sofoot.com

Ce week-end se tient le Vrai Foot Day, première (vraie) journée du foot amateur. Organisée par So Foot, elle se veut une célébration du football du dimanche. Avec un objectif : permettre aux clubs et joueurs amateurs de se faire connaître.Outre l’appel à projets lancé par notre parrain Steve Savidan la liste des 23 clubs primés pour leurs idées et le club élu Grand Prix du Vrai Foot Day (dans lequel la rédaction de So Foot débarquera ce dimanche pour raconter l’avant, le pendant et l’après de cette journée mémorable sous forme d’interviews, live, comptes rendus, notes...), chaque équipe inscrite sur vraifootday.sofoot.com pourra publier le compte rendu de son match du dimanche 13 octobre sur le site de So Foot.L’inscription prend 2 minutes. Une fois validée, un lien vers notre plateforme de publication vous sera envoyé. Titre, texte d’intro, deux paragraphes, un intertitre, une photo (ou un lien vidéo) et le tour sera joué, vous aurez un article de votre équipe (amateur) sur SoFoot.com. Avec en prime votre signature à la fin.