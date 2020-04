Bastia, nationaliste !

Après être monté en National 2 la saison dernière, le Sporting Club de Bastia se hisse en troisième division après l'interruption des championnats amateurs décidée par la Fédération française de football. Un retour dans le monde semi-professionnel mérité pour les Corses, qui représentent la meilleure équipe de France en matière de points gagnés par match.

#Cumunicatu di u Sporting Club di Bastia ?C’est désormais officiel, depuis l’annonce hier de la FFF, le Sporting évoluera en National la saison prochaine ! C’est avec une grande fierté que notre club s’apprête à retrouver le 3e échelon national.? https://t.co/LaRmfcluJS pic.twitter.com/nK1KJIxUSY — SC Bastia (@SCBastia) April 17, 2020

Le meilleur club de France, ni plus ni moins

Sueur, espoir, confiance... et treize points dans les dents

Une juste récompense pour tous ceux qui font que le @SCBastia continue sa reconstruction : joueurs, coach, staff, bénévoles, dirigeants et surtout ce peuple bleu qui sera toujours là pour soutenir son Sporting ? Forza Bastia ! @SECBSocios pic.twitter.com/UKcrPTi0uN — Mathieu Chabert (@MathieuC2b) April 16, 2020

En début d'après-midi, après avoir passé son jeudi matin à patienter devant sa tablette, Loïc Capretti a poussé un cri de joie quand la nouvelle a été officialisée. Puis, à l'instar des autres habitants de la ville, il a entendu les klaxons et les coups de feu retentir comme lors du réveillon de la nouvelle année. Il est alors parti chercher son fusil et a tiré vers le ciel de sa terrasse, avant de s'ouvrir un bon vin rouge. Idem pour Mathieu Chabert, qui a sorti un excellent cru à Béziers et l'a apprécié en tête-à-tête avec son épouse. Quant à Gary Coulibaly, amateur d'alcool uniquement dans les occasions exceptionnelles, il a dû attendre le lendemain pour s'offrir une coupe de champagne réservé au drive en même temps que ses autres courses. Le point commun de ces trois hommes ? Ils ont appris la montée de Bastia en troisième division à la suite de la décision de la Fédération française de football d'interrompre les championnats amateurs en comptabilisant les résultats obtenus jusqu'ici, et ils ne sont pas pour rien dans ce petit exploit réalisé un an après une première promotion en National 2., hallucine l'entraîneur, dont le petit-déjeuner avec sa femme a pris du retard en raison de la célébration de la veille et dont le portable ne cesse de sonner., note le milieu de terrain, qui a eu la bonne nouvelle par une conversation WhatsApp entre joueurs et un message de son président.Questions intentionnellement provocatrices : Bastia, sur le trône de la poule A de N2 avec cinq unités d'avance sur Sedan, mérite-t-il sa montée obtenue dans des circonstances inhabituelles ? Aurait-il pu se faire rattraper par les Sangliers ?, répond Coulibaly., ajuste son coach.Quand le Paris Saint-Germain tourne à 2,518 points en 2019-2020, le Sporting carbure effectivement à 2,523. Et si le meilleur leader de N2 (Créteil-Lusitanos) est monté avec 59 points l'année dernière, les Corses en comptent 53... avec neuf journées de moins., croit savoir le technicien.rappelle Loïc, secrétaire adjoint du mouvement Socios Étoile Club Bastiais, qui a rangé son arme.Petit retour en arrière. J13 : Sedan, treize victoires et zéro but encaissé au compteur, comptabilise huit points d'avance sur Bastia. J21 : avec dix-sept succès pour deux nuls et autant de défaites, le Sporting pointe en tête avec cinq unités d'avance sur les Sangliers. Mais comment ces irréductibles promus corses ont-ils fait, sachant en outre que Stéphane Rossi (éliminé de Coupe de France par Lucciana, cinquième division) a laissé place à Chabert fin octobre ?, liste Coulibaly.Chabert, lui, met en avant laDifficile de se laisser aussi facilement convaincre, tout de même : celui qui devrait prolonger deux ans n'a jamais pensé la mission devenue trop dure pour ses poulains, vraiment ? Même au soir du nul contre la réserve de Lens fin novembre, quand l'écart avec le sommet paraissait constituer un fossé difficilement surmontable. Réaction de l'intéressé :Comme tous les autres Bastiais de cœur, finalement. À quand la Ligue 2 ?