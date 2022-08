Deux supporters récompensés par l’OM pour avoir nettoyé l’aéroport après l’arrivée de Sanchez

On vient de vivre un moment incroyable au centre RLD ! Merci à tous c’est grâce à vous, et a tous vos messagesMerci à toute l’équipe de l’OM qui nous a super bien accueilli !Et encore merci au président Pablo Longoria pour l’invitation !#Sanchez ALLEZ L’@OM_Officiel ! https://t.co/fZB7ffy2Ok pic.twitter.com/El7x7KkDsN — RayanOM13 (@RayanZ13_) August 11, 2022

AB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Grand ménage à Marseille et on ne parle pas mercato cette fois-ci.Mardi dernier, l’arrivée d’Alexis Sanchez à l’aéroport de Marignane devant un millier de supporters de l’OM a laissé des traces, que deux jeunes ont pris le temps de nettoyer après les festivités. Entre les bouteilles, les fumigènes et les déchets en tout genre, Alessandro et Rayan ont eu du boulot mais ne se sont pas laissé abattre et le karma leur a rendu la pareille. Les photos du grand ménage des deux supporters ont percé sur Twitter et le club en a profité pour les inviter au centre d'entraînement Robert-Louis-Dreyfus où ils ont pu rencontrer Pablo Longoria. Ils repartent tous les deux avec une belle expérience et un maillot de Sanchez chacun.Le civisme paye encore en 2022 et ça, c’est beau.