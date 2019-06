Deux penaltys, une histoire

Le succès de la France contre le Nigeria (1-0) lundi soir, largement incomplet dans le contenu, aura été décroché grâce à une nouvelle règle qui aura offert sur un plateau à Wendie Renard une seconde chance sur penalty, après un premier essai envoyé sur le poteau. Pourquoi ? Comment ? Explications.

Douleur et stupeur

« C'est le VAR qui a décidé »

Vidéo

Par Maxime Brigand, au Roazhon Park

Pan ! Pan ! Pan ! Une vingtaine de coups de feu, unet deux victimes : un stylo et une oreillette. La scène aura duré moins d’une minute. Une minute pour deux questions, une trentaine de mots et une colère aussi froide que sincère. Ancien inspecteur de la police criminelle suédoise devenu entraîneur de foot, Thomas Dennerby, cinquante-neuf ans, a retourné son interrogatoire médiatique lundi soir, dans une salle étroite du Roazhon Park de Rennes. Il a d’abord préféré la boucler, au risque de «» . Puis, relancé, Dennerby s’est contenté d’un regard incisif et d’une réponse cash : «» Le résultat, on le connaît : un 1-0 sans saveur pour l’équipe de France au terme d’un match plat, joué à petite vitesse et assez terrible dans les chiffres (69% de possession de balle pour quatre frappes cadrées sur plus les 22 tentées). Ces trois points permettent aux Bleues de tamponner pour de bon le carton plein souhaité par leur sélectionneuse, Corinne Diacre, et d’attendre désormais le plat qui leur sera servi lors des huitièmes. Mais ça, c’est une autre affaire.Car l’affaire du soir, c’est la manière avec laquelle l’équipe de France a construit son trois à la suite : sur un moment de gêne et sans vraiment réussir son match, ce qui est souvent le cas dans un . troisième match, n'oublions pas le Danemark-France de juin 2018. Pour le contenu, voilà Diacre : «» Et la gêne, maintenant, puisque c’est elle qui a déclenché la colère du sélectionneur du Nigeria, Thomas Dennerby : le succès des Bleues s’est construit lundi soir sur un double penalty. Le premier, obtenu à la 77minute suite à une faute de Ebere sur Asseyi, a été raté par Wendie Renard, dont la tentative a fini sur le poteau droit de la gardienne nigériane, Chiamaka Nnadozie. Là, stupeur : alors qu’elle embrassait de joie la pelouse bretonne, la portière desa été rattrapée par l’arbitre de la rencontre, Melissa Borjas, et le VAR. Tout simplement parce que Nnadozie est sortie trop rapidement de sa ligne et n’avait pas le moindre pied posé dessus au moment où Renard s’est élancée.Cette règle est entrée en vigueur le 1 juin dernier, sur décision de l’IFAB (International Football Association Board), alors que les gardiens avaient jusqu’ici l’obligation d’avoir les deux pieds sur la ligne de but au moment du tir adverse. Désormais, un seul pied posé est autorisé mais Nnadozie n’en avait aucun sur la première tentative de Renard, ce qui a forcé Borjas à refiler un penalty aux Françaises, cette fois transformé par une Wendie Renard qui n’avait pas vraiment envie d’y retourner. «» , est-elle venue expliquer après la rencontre alors que le clan nigérian ne décolérait pas. Sur le moment, la décision a provoqué un drôle de moment de gêne, semblable à celui vécu lors de Jamaique-Italie (0-5), où la gardienne jamaïcaine, Sydney Schneider, était elle aussi sortie trop tôt de sa ligne sur un penalty italien. Pour la même conséquence.Invitée à poser son ressenti sur la table, Corinne Diacre a admis le côté «» de la décision et ne s’est pas cachée : «» Et qui aura provoqué la mort en direct d’un stylo, d’une oreillette et de nos sentiments autour du but, révolutionnés par ce nouvel outil technologique. La justice dans le foot n’était pas optimale avant le VAR, elle ne l’est toujours pas aujourd’hui : la vidéo vient simplement d’écrire, lundi soir encore, une nouvelle idée au récit footballistique. Et à l’échappatoire.