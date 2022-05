Deux mois de prison ferme pour un homme s’étant fait passer pour un joueur du PSG

TT

Le ridicule ne tue pas, mais il peut envoyer en prison. Le 28 avril dernier, à la cité judiciaire de Lisieux, un des procès les plus important du pays a eu lieu. Un homme de 28 ans a été condamné parce qu'il n'avait pas payé ses deux nuits d'hôtels. Sauf que sa ruse lors du non-paiement frôle la perfection. Venu dans cet hôtel pour assister au match de coupe Gambardella entre Lisieux et le PSG (1-5), il s'est présenté à la réception en tant que joueur du club de la capitale, se faisant appelé monsieur Diarra. Au moment de partir, et donc de payer, il a laissé un numéro bidon en prétendant qu'il s'agissait de celui de son agent. Tombant sur la messagerie d'un numéro prépayé, la directrice a ensuite appelé la police qui a arrêté l'individu. L'hôtel a porté plainte et l'homme ne s'est pas présenté à son procès. Résultats de l'histoire, un préjudice total de 227,4 euros, et deux mois de prison ferme pour le coupable qui n'en était pas à son coup d'essai. Ce "monsieur Diarra" avait déjà un casier judiciaire rempli de délits routiers, des recels de vols, ou encore usage et trafic de stupéfiants. La Justice se pencherait maintenant sur le cas d'un prétendu "monsieur Kurzawa".