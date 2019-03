Deux médecins accusés d'homicide involontaire à la suite du décès d'Astori

14

MR

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Un an après, les doutes resurgissent.Presque un an jour pour jour après la mort subite de Davide Astori , deux enquêteurs accusent deux médecins italiens d'homicide involontaire. D'après, Francesco Stagno et Giorgio Galanti auraient enfreint les protocoles cardiologiques permettant de dire si un joueur est apte à jouer ou non.Pire encore, l'un des deux médecins aurait délivré en juillet 2014 un certificat d'aptitude dans lequel aucune contre-indication n'est précisée et ce, alors que les enquêtes ont dévoilé le contraire. Toujours selon, le bureau du procureur conteste la remise de deux certificats d'aptitude à Astori en juillet 2016 et en juillet 2017. D'après l'enquête, des tests approfondis auraient permis de déceler une quelconque insuffisance cardiaque et donc de prescrire des médicaments pour ralentir la maladie du défenseur italien.L'enquête Astori est donc loin d'être finie.