Deux matchs en 24 heures : bienvenue, Amad Traoré

Poussez-vous, Amad Traoré n'a pas le temps.Ce dimanche, sur les coups de 16h38, Amad Traoré, 17 ans, a fait ses grands débuts en Serie A. Le joueur, né en 2002, est entré en jeu à la 77e minute d'un Atalanta-Udinese que son équipe était en train de gagner 6-1. Six minutes plus tard, le voilà qui s'infiltre dans la surface et trompe le pauvre portier frioulan pour la septième fois. 312 secondes en Serie A, 17 piges, premier but, bienvenue à lui.Mais Amad n'avait aucune intention de s'arrêter en si bon chemin. 24 heures plus tard, ce lundi soir donc, le voilà à nouveau sur la pelouse, cette fois-ci avec l'Atalanta U19, pour la finale de la Supercoupe Primavera face à la Fiorentina. Et comment a-t-il fêté le fait d'être le premier joueur né en 2002 à avoir scoré en Serie A ? Tout simplement en offrant deux passes décisives à ses coéquipiers Piccoli et Gyabuaa, pour une victoire 2-1 de la mini Dea.Allez, un petit roupillon, un gros entraînement ce mardi, et mercredi soir, Amad pourra à nouveau faire des étincelles : l'Atalanta est attendue sur la pelouse du Napoli.