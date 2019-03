Deux joueurs de Chelsea confirment que Kanté est toujours en retard

DDG

Et un défaut de plus pour N'Golo Kanté !Le « petit gentil » milieu des Bleus ne peut pas s'empêcher d'être le premier dans tout ce qu'il fait, que ce soit moralement discutable ou non. Le «» , selon ses coéquipiers en équipe de France , se distingue aussi par la fréquence de ses retards à Chelsea , où il surclasse tout le monde, d'après ses partenaires Ruben Loftus-Cheek et Callum Hudson-Odoi.Interrogé par Soccer AM, une émission diffusée sur Sky Sports, sur l'identité du joueur desle plus souvent sanctionné financièrement, le puissant milieu de Chelsea n'a pas hésité : «! » Une information confirmée par Loftus-Cheek : «! » Heureusement pour l'international français, l'attaquant s'est permis d'ajouter une petite dose de contexte. «: "Ok, on le pardonne". »Impayable ce Kanté.