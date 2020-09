Deux joueurs de Bordeaux victimes d'un cambriolage

JS

Souviens-toi l'été dernier.D'après des informations révélées ce jeudi par, les deux joueurs brésiliens de Bordeaux Otavio et Pablo ont été victimes d'un cambriolage dans la nuit du 26 au 27 juillet dernier. Les voleurs se sont introduits dans le domicile du premier qui accueillait son compatriote, alors en plein déménagement. Les deux joueurs qui étaient avec leurs familles se sont aperçus au petit matin de ce qui s'était passé :, a expliqué l'un des deux joueurs.Pour la victime de ce cambriolage, c'est une chance de ne pas s'être rendu compte de ce qu'il se passait :Le quotidien explique aussi qu'une semaine plus tard, c'est le château du Haillan qui a étépar des malfaiteurs sans pour autant savoir s'il s'agissait du même groupe de personnes ou non. Le club suit de très près l'affaire et a apporté son soutien aux deux Brésiliens et a en plus renforcé son dispositif de sécurité en mettant à la disposition des deux joueurs un agent détaché quelques jours après le cambriolage. Après Bouna Sarr en août , il ne fait pas très bon jouer dans le sud dernièrement.