Deux jeunes posent avec les stars à la soirée Fifa The Best

La technique de l'incruste.C'est ce qu'ont réussi à faire Niall Moran et son cousin Aidan à la soirée Fifa The Best. Le premier, âgé de 20 ans, a remporté un concours sur Instagram pour assister à l'événement. Seulement, son billet ne permettait pas d'accéder aux plus grandes stars mais simplement d'être au cinquième étage du lieu. «» , explique l'étudiant de l'université de Porstmouth.Les deux compères sortent au bout de quelques temps -l'ensemble du service de sécurité étant parti- et tombent nez à nez avec Didier Drogba . Il prend un selfie avec l'ancien attaquant de Chelsea et lui demande de ne pas avertir la sécurité, ce qu'accepte Drogba. «» , ajoute Niall Roman. Le jeune adulte parvient à prendre des selfies avec Ronaldinho Diego Forlan, Marcel Desailly , Sol Campbell et David Seaman ainsi que les techniciens Arsène Wenger et Unai Emery » , précise t-il. À la question de savoir s'il craignait des répercussions suite à son aventure clandestine, Moran répond : «Jolie histoire, mais pas très rassurante en terme de sécurité.