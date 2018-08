Deux hommes poignardés avant le match des Rangers en Ligue Europa

367

Two men were stabbed in violence ahead of Rangers match against Osijek in Glasgow. More: https://t.co/ep5TjuI8oT pic.twitter.com/nF8365I2Oo — BBC Scotland News (@BBCScotlandNews) 3 août 2018

Osijek manager Zoran Zekic sent the Rangers fans a message after his team’s exit from the Europa League. ? #UEL pic.twitter.com/wbKDpTEPgy — Fanatics of Football (@footynews129) 3 août 2018

Avant le deuxième tour préliminaire retour de Ligue Europa disputé hier entre les Glasgow Rangers et les Croates d' Osijek , l'extérieur du stade d'Ibrox Park a été le lieu de scènes d'une rare violence. Des supporters des deux camps en sont venus au main et même à l'arme blanche puisque deux hommes, âgés de 24 et 40 ans, ont été poignardés malgré les efforts des forces de police pour séparer les fans. Leur état a été décrit comme stable.L'ambiance a été pourrie jusqu'au bout entre les deux équipes, avec notamment un doigt d'honneur de Zoran Zekic, le coach d' Osijek , adressé aux supporters écossais en sortant du terrain après le nul synonyme d'élimination (1-1 et 0-1 à l'aller).Classe.