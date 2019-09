Deux hommes inculpés pour l'aggression d'Özil et Kolašinac

AMO

Deux hommes ont été inculpés ce mercredi pour l'agression de Mesüt Özil et Sead Kolašinac, selon la BBC. Le 25 juillet dernier, les deux joueurs s'étaient retrouvés au coeur d'un carjacking à Platts Lane, dans le nord-ouest de Londres. L'international bosnien avait alors volé au secours de son coéquipier, avant que les deux hommes se retrouvent au centre d'une guerre de gangs de Londres et soient obligés d'avoir recours à une garde rapprochée.Ainsi, Ahsley Smith et Jordan Northover, 30 et 26 ans, sont accusés de tentative de vol et menaces à l'arme blanche. Le premier est également inculpé pour possession de cannabis, ajoute le média britannique.Une médaille pour le grand Sead, c'est le plus important.