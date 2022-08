Deux CSC dans le temps additionnel permettent à Millwall d’arracher le nul à Swansea

CB

Petit arrangement entre amis ou poisse absolue ?Opposés ce mardi soir en Championship, Swansea et Millwall se sont quittés sur un score de parité (2-2) au terme d'un match au scénario peu commun. Au bout d'une poignée de seconde de jeu, l'équipe galloise avait déjà pris les devants grâce à Ryan Manning, avant que Michael Obafemi ne corse l'addition une dizaine de minutes plus tard. Le score score n'a plus bougé jusqu'à la troisième minute du temps additionnel de la rencontre, où tout s'est écroulé.Entré en fin de partie à la place de Manning, Ben Cabango propulse d'abord le ballon dans ses propres filets, à la 93minute, en déviant maladroitement un centre adverse ; de quoi redonner un brin d'espoir au club du sud de Londres. Et le pauvre défenseur est imité deux minutes plus tard par un coéquipier, Nathan Wood-Gordon, qui prend à son tour à défaut son propre portier Andrew Fisher, cette fois de la tête. Résultat des courses : Millwall, 4de Championship, reste devant son adversaire, 12En voilà qui essaient de marcher sur les plates-bandes du recordman Richard Dunne et ses dixen Premier League.