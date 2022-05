Deux blessés dans le chaos total d'un match de futsal à Créteil

Scooter sur le parquet du gymnase, tirs de mortier et bagarre générale... Un match de futsal a complètement dégénéré à Créteil (Val-de-Marne) pic.twitter.com/0GH8qpyELf — Le Parisien (@le_Parisien) May 14, 2022

À Créteil ce lundi soir, le gymnase Louis-Issaurat affichait complet. Et pour cause, le Créteil Palais Futsal et le VSG (Villeneuve-Saint-Georges) Futsal, deux équipes de Régionale 3, s'affrontaient dans un match décisif pour la montée à l'échelon supérieur. Mais le spectacle attendu a finalement viré au chaos. Le Parisien avance que deux hommes ont débarqué dans le gymnase sur un scooter, devant des spectateurs scotchés par la scène, retardant le coup d'envoi d'une heure et demie.Mais ce qui aurait pu en rester à une anecdote cocasse a pris une autre ampleur après la rencontre. Au coup de sifflet final, de violentes bagarres ont éclaté dans les tribunes, avec certaines personnes envoyant des tirs de mortiers et de paintball pour heurter leurs ennemis du soir. Deux personnes, âgées de 20 et 21 ans, ont été blessées dans ces émeutes. Depuis, le VSG Futsal a lancéLe parquet de Créteil a également indiqué qu'une enquête à propos de ces événements a été confiée à la Sûreté territoriale.