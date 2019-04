Deulofeu envoie Watford en finale de Cup au bout du suspense

32

Watford (4-3-1-2) : Gomes - K. Femenía (Janmaat, 107e), Mariana, Cathcart, Holebas - Capoue, Hugues (Deulofeu, 66e puis K. Sema 112e), Doucouré - Pereyra - Gray, Deeney. Entraîneur : Javi Gracia.



Wolverhampton (3-5-2) : Rouddy - Saïs, Coady (c), Boly - Doherty, Dendoncker, Neves (R. Bennett, 86e), Moutinho (A. Traoré, 102e), Otto (R. Vinagre, 105e) - R. Jiménez, Jota (Cavaleiro, 88e). Entraîneur : Nuno Espírito Santo.

JB

Miraculé.Mené de deux buts et encore à la traîne à l'entrée du temps additionnel, Watford s'est arraché et a retourné Wolverhampton à Wembley, dans un scénario fou et grâce à l'entrée déterminante de Gerard Deulofeu . La formation de la banlieue nord-ouest de Londres disputera face à Manchester City le 18 mai prochain la deuxième finale de FA Cup de son histoire (après une défaite contre Everton en 1984).Après un coup franc de Moutinho au-dessus, une grosse occasion pour Andre Gray et une parade de Heurelho Gomes devant Leander Dendoncker , un Matt Doherty libre de tout marquage a lancé les siens d'une déviation de la tête (36). Dans la foulée, Diogo Jota a manqué le break avant un sacrifice Conor Coady face à Troy Deeney . En deuxième, Raúl Jiménez a été proche de planter à deux reprises, et Rúben Neves a vu son coup franc flirter avec le poteau. Et finalement, le premier nommé a fini par signer le 2-0 d'un enchaînement exquis - malgré une position peut-être illicite au départ - et a pu célébrer tout ça en arborant son habituel masque de catch.Entré à la 66pour apporter un peu de peps aux Gerard Deulofeu a enroulé un amour de ballon pour la réduction du score (79). Et dans les dernières respirations du temps réglementaire, Troy Deeney a été déséquilibré par Dendoncker dans les 16 mètres et a envoyé tout le monde en prolongation sur le fil et en force (90+4). Sur un petit nuage, lesont ensuite pris les devants dans l'grâce à un échange Deeney-Deulofeu et une conclusion de l'Espagnol (104). Puis à quelques instants du terme, Ivan Cavaleiro s'est emmêlé les pinceaux après avoir dribblé le portier adverse. LaÀ quoi ça se joue, une qualification en finale ? Vraiment, vraiment pas grand-chose.