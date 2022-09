Détruit par le Shakhtar Donetsk, Leipzig commence mal sa C1

Leipzig (4-4-2) : Gulácsi - Simakan, Orbán, Diallo, Halstenberg (Raum, 46e) - Szoboszlai, Laimer (Haïdara, 82e), Schlager (Henrichs, 70e), Nkunku - Silva, Werner (Forsberg, 70e). Entraîneur : Tedesco.



Shakhtar Donetsk (4-5-1) : Trubin - Taylor, Bondar, Matviyenko, Konoplia - Shved (Petryak, 62e), Bondareko (Đurasek, 62e), Stepanenko, Sudakov, Mudryk - Zubkov (Traoré, 70e). Entraîneur : Jovičević.

Oh, la boulette !Le tableau d'affichage indiquait le quart d'heure de jeu quand Gulácsi, sorti de ses cages ballon au pied, s'est fait voler la sphère par Shved et a donné l'ouverture du score au Shakhtar Donetsk. Pas l'idéal pour entamer cette campagne de Ligue des champions côté Leipzig, qui s'est ainsi largement incliné ce mardi soir. Le club allemand, parti donc avec un but de retard et obligé de réagir, a en plus eu toutes les peines du monde à se montrer dangereux malgré une possession de balle largement en sa faveur (plus de 60%). Si bien qu'à la pause, les locaux n'avaient cadré qu'une seule frappe.Cela dit, les potes de Nkunku sont revenus des vestiaires avec de meilleures intentions. Ce qui leur a permis d'égaliser par Simakan, le missile du Français faisant mouche (passe décisive de Szoboszlai). Sauf que le défenseur et ses partenaires ont de nouveau craqué immédiatement, Shved s'offrant un doublé grâce à une défense qui ne peut en vouloir qu'à elle-même. Avant que Mudryk, mis sur orbite par Sudakov, n'enfonce le clou. 1-3, fin du match ? Non, a répondu Traoré : semant Simakan, Mudryk a trouvé l'entrant pour la quatrième réalisation de la soirée.Et dire que l'équipe coachée par Tedesco ira à Madrid affronter le Real, lors de la deuxième journée...