Détection : rejoins la rédaction de So Foot !

Salut toi !Comme les recruteurs de clubs lettons,est actuellement à la recherche de ses futures pépites pour la nouvelle saison. Tu étudies le journalisme (ou pas), tu es conventionné.e (ça en revanche c'est obligatoire) et tu recherches un stage de trois mois (et plus si affinités) au sein de la rédaction de sofoot.com au cours de cette année scolaire ? Viens te tester le samedi 15 octobre 2022 dans nos locaux situés dans le XVIIIe arrondissement de Paris. Promis, contrairement à Bamba Dieng, on ne va pas te mener en bateau et on t'offre même le goûter à la fin, plutôt qu'une visite médicale foireuse.Envoie-nous une candidature complète à l'adresse detectionsofoot@gmail.com avant le vendredi 30 septembre à 23h59, après quoi nous t'avertirons si, oui ou non, tu as gagné le droit de choper ton billet de train, de métro et ta plus belle plume et venir défendre tes chances dans notre Bombonera.