Désiré Doué, étoile vibrante

« La base de Désiré, ce n'était pas du tout contrôle-passe, c'est ce qui le rendait unique. Il n'avait pas un profil pour être dans la performance, il voulait jouer avec son adversaire, il voulait se régaler. »

Dans le grand monde

Vidéo

« Si on lui dit de ne pas dribbler et qu'il est sûr que ça va passer, il va quand même le faire. Il a conscience du risque. »

Frustrations, culot et roulette

« Je n'avais pas aimé, il avait perdu beaucoup de ballons. »

Le sport, une affaire de famille

Une prolongation et un symbole ?

Par Clément Gavard

Propos de Matthieu Le Scornet et Florent Bourcier recueillis par CG, ceux de Bruno Genesio tirés des conférences de presse









Sur le bord de l'un des trois terrains de l'Écluse du Comte, d'où l'on aperçoit les hauteurs du stade de la route de Lorient, situé de l'autre côté de la Vilaine, un enfant de 5 ans passe le temps en s'amusant avec un ballon rond. À quelques mètres de lui, sur la pelouse, son grand frère, Guela, doit se montrer lors d'une détection pour convaincre les éducateurs du Stade rennais de l'accueillir chez les U9., se rappelle Matthieu Le Scornet, alors responsable de l'école de foot du club breton au début des années 2010.Voilà comment le tout jeune Désiré Doué débarque dans le foot et au SRFC, où il fait partie des très rares gamins à avoir reçu la proposition de signer une licence dès les U6., confirme Florent Bourcier, l'un de ses éducateurs dans les catégories jeunes.Au point donc de faire une petite entorse à la politique du club de se montrer patient et de ne pas bercer d'illusions des enfants rêveurs., resitue Le Scornet.Un peu plus de dix ans ont passé depuis cette découverte, et Désiré Doué, 17 ans depuis juin dernier, n'est déjà plus un inconnu pour le public de l'enceinte répondant désormais au nom de Roazhon Park. Après avoir remporté l'Euro U17 avec l'équipe de France au printemps (une passe décisive en finale contre les Pays-Bas) et pointé le bout de son nez dans le groupe professionnel la saison dernière, le milieu de terrain a fait tourner quelques têtes dans la cour des grands, où il a inscrit son premier but fin août contre Brest , le jour de l'anniversaire de sa maman, devenant ainsi le premier joueur né en 2005 à avoir fait trembler les filets dans les cinq grands championnats. Un mois plus tard, il a vécu une semaine de rêve, offrant la victoire à Rennes contre le Dynamo Kiev en Ligue Europa avec un but plein de sang-froid le jeudi soir, avant de réaliser un geste splendide pour parachever le succès rennais dans le derby contre Nantes le dimanche après-midi., validait Benjamin Bourigeaud après le chef-d'œuvre.À Rennes, il n'a pas fallu attendre longtemps pour voir fleurir les premières comparaisons avec Ousmane Dembélé et Eduardo Camavinga, les deux derniers très grands talents sortis d'un centre de formation à la réputation méritée. Matthieu Le Scornet, qui a vu passer les trois phénomènes sous ses yeux chez les jeunes, voit cependant quelques différences entre les deux fiertés rennaises et le petit nouveau., éclaire l'adjoint de Julien Stéphan à Strasbourg.Comme tous les jeunes en avance sur leur âge et au-dessus du lot sur un terrain, Doué a souvent été surclassé, évoluant très vite avec des joueurs plus vieux que lui., déroule Florent Bourcier.La suite, c'est un parcours linéaire, classique pour un jeune talentueux, dont le papa racontait pourtant dans le podcastqu'à une époque où des éducateurs rennais avaient voulu le placer en défense en U11,pour Doué., creuse Matthieu Le Scornet.Parmi ses éducateurs, il est difficile d'en trouver un pour dire du mal de Désiré Doué, décrit comme intelligent, mature, à l'écoute et pas du genre à créer des problèmes pendant les séances., juge Le Scornet.Le portrait du fameux crack, un terme à la mode, capable de faire gagner des matchs à ses équipes. Ce qu'il a par exemple fait en juin 2015 lors de la FCGM Champions League U10, un tournoi où on pouvait l'apercevoir trois ans plus tôt enchaîner les jongles entre deux matchs de son frangin Guela., renchérit Florent Bourcier. La preuve en images et la confirmation d'un culot certain qu'il n'a pas perdu en débarquant dans le monde professionnel, que ce soit en championnat ou en Coupe d'Europe., enchaîne Florent.Une caractéristique que Matthieu Le Scornet choisit d'illustrer avec une roulette tentée et réussie contre Ajaccio en août dernier, poussant Fernand Mayembo à la faute à l'entrée de la surface sans que l'arbitre ne bronche :Les enjeux ne sont pas les mêmes en U10 qu'en Ligue 1 et Désiré Doué a commencé à le comprendre ces dernières semaines. Le soir de la victoire rennaise contre le Dynamo Kiev, son but libérateur n'avait pas totalement effacé son entrée en jeu très moyenne et ses excès d'individualisme, poussant son entraîneur Bruno Genesio à lui demander deet le capitaine Hamari Traoré, pourtant suspendu, à lui donner une petite leçon sur la pelouse dès le coup de sifflet final., expliquait récemment le Malien sur RMC.Au club comme dans la vie, par une famille, selon les souvenirs de Matthieu Le Scornet. Une famille de sportifs, aussi, avec un papa ancien boxeur à un très bon niveau (semi-pro) et passé par l'équipe de vétérans du Stade rennais., sourit Le Scornet.Un passé lui permettant aussi d'appréhender plus facilement le milieu particulier du sport-roi (, image Florent).La révélation de Désiré Doué ne semble pas avoir bousculé le quotidien de sa famille, qui vit au Rheu, une commune à l'ouest de Rennes, ni changé sa relation avec son frère Guela, défenseur polyvalent de 20 ans, lui aussi professionnel, mais qui attend toujours de goûter à ses premières minutes avec l'équipe première en match officiel., souligne l'ancien adjoint rennais., estime Florent Bourcier.Un cocon précieux, mais aussi une nouvelle pression pour un joueur dont il faut sans cesse rappeler qu'il n'a que 17 ans. Du côte du Stade rennais, on ne voit bien sûr pas d'un bon œil la médiatisation soudaine de Désiré Doué, ultraprotégé et couvé comme avaient pu l'être Eduardo Camavinga à l'époque ou Warmed Omari la saison dernière. Les dirigeants bretons préfèrent également rester silencieux au sujet de leur nouvelle pépite, alors que des discussions pour une prolongation de contrat sont en cours, sans encore avoir abouties (il est pour l'instant lié au SRFC jusqu'en 2024). Après avoir cédé Mathys Tel au Bayern Munich contre une somme record pour un joueur mineur cet été, Rennes aimerait que Désiré Doué soit le symbole d'une stratégie consistant à faire confiance à la jeunesse pour l'encourager à rester plus de six mois en rouge et noir avant de rêver plus grand ailleurs en Europe., prédisait Genesio en conférence de presse.Ce qui n'est jamais simple quand on fait l'objet de nombreuses sollicitations, sportives ou non, et que l'on se retrouve sur les radars des meilleurs clubs européens ou au centre de certaines opérations marketing d'une marque comme Nike. Matthieu Le Scornet, lui, préfère se concentrer sur ce qu'il voit sur le terrain :Celui qui animait sûrement ce petit garçon de 5 ans, à quelques centaines de mètres d'un stade qu'il n'imaginait peut-être pas faire vibrer un jour.