Deschamps pense aller en justice suite aux allusions de Dugarry

32

Le fils de Deschamps qui se moque de dugarry ... mais je vois pas le rapport avec Zidane #didierdeschamps pic.twitter.com/9ElgbBAlRe — soso (@meilleur1905) 20 août 2018

GA

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La guéguerre entre Didier Deschamps et Christophe Dugarry pourrait prendre un nouveau tournant.Selon, le sélectionneur de l'équipe de France réfléchirait à des poursuites judiciaires suite aux propos de l'ancien attaquant bordelais sur RMC ( «» ) Son avocat, Carlo Brusa, se penche sur la question depuis mardi.Deschamps n'aurait pas du tout apprécié les sous-entendus. Le technicien en aurait assez des critiques d'Emmanuel Petit et de Dugarry qu'il juge trop violentes. Il estimerait que l'animateur est allé trop loin et s'attaque à l'homme plutôt qu'au coach et que cela touche par ricochet ses proches, ce qu'il ne cautionne pas. Le fils de l'ancien entraîneur de Monaco et de Marseille a d'ailleurs posté un message sur Instagram pour se moquer de l'ancien numéro 21 chez les Bleus.Dugarry reprocherait également à Deschamps de ne penser qu'à ses intérêts. Il l'accuserait d'avoir poussé Laurent Blanc et Alain Boghossian vers la sortie en 2012 pour ainsi prendre la suite à la tête des Bleus.Réglons ça à pierre, feuille, ciseaux.