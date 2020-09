Deschamps, le retour des grains de sable

Oui, l'équipe de France a gagné en Suède. Oui, elle s'est imposée face à la Croatie. Et oui, les Bleus comptent six points après deux journées de Ligue des Nations, alors que Didier Deschamps a pu faire tourner un effectif dont les membres avaient une forme variable. Mais la vérité frappe : cette troupe reste indifférente aux questions de style et n'a pas maîtrisé grand chose lors de ses 180 dernières minutes passées sur une pelouse.

« Ça ne se fait pas en claquant des doigts. On va avoir du temps, on insistera et l’état d’esprit est là, il faut le garder, quelque soit le système. Celui-ci est loin d’être parfait, mais on doit passer par des périodes difficiles. Avoir des automatismes demande de la répétition. Après ces deux matchs, le système n’est pas condamné. »

« C'était le moment »

Au bout, il reste l'efficacité

La question Upamecano, la promesse Camavinga

« On a été chercher la victoire dans la douleur. On a connu pas mal de difficultés. Dans ce système, si on est passif, l’adversaire peut trouver des décalages, jouer dans les intervalles… On a un peu réussi à rectifier le tir en seconde période, mais on a vu avec le deuxième but que si l’on n’impose aucune pression au porter, en une passe, on peut se faire percer. »

Le problème, pour Didier Deschamps, c’est les grains de sable. Au cœur du dernier printemps et d’un entretien donné à, le sélectionneur des Bleus s’est ainsi emporté : «(en juin 2017,» Aux yeux de Deschamps, indifférent aux questions de style, le reste compte rarement : le haut niveau n’est qu’une affaire de résultats et la valeur esthétique du foot n’a qu’une place secondaire. À ça, un jour, Juanma Lillo a répondu ceci : «Mardi soir, dans ce cadre et malgré la victoire face à la Croatie (4-2), Didier Deschamps a de nouveau été convoqué à la barre car sur plusieurs séquences, notamment lors des trente premières minutes, ses Bleus ont été secoués dans tous les sens alors que le sélectionneur avait décidé de parier une troisième fois consécutive sur son 3-4-1-2.Bien heureux, comme souvent, Deschamps a ensuite vu ses hommes sortir du lit, fusiller une première fois la Croatie à l’aide d’un subtil mouvement à sept joueurs, douze passes et trente-deux secondes, conclu par Antoine Griezmann, puis à une seconde reprise trois minutes plus tard grâce à un bon centre de Wissam Ben Yedder repris par Anthony Martial et dévié dans son propre but par Livaković. Ainsi, alors que le déroulé de la rencontre poussait le suiveur à se faire exploser le crâne contre un mur face au manque de précisions techniques des centraux excentrés, à une gestion de la profondeur bancale, à une animation défaillante sur les côtés (peut-être Ferland Mendy mis à part), à un pressing souvent mal coordonné (pour des raisons différentes que lors du match en Suède), à une incapacité à être créatif dans l’axe, le premier entraîneur de France a récupéré deux buts tombés du ciel - et des deux côtés - avant de rentrer au chaud. Ses soldats ont ainsi fauché les rêves croates. Dans son coin, Zlatko Dalić a alors enragé : «» Dalić en avait fait déjà fait l’amer expérience à Moscou, il y a deux ans : ces Bleus savent retourner la moindre barque et être terriblement réalistes.Ce matin, cela ne doit pas effacer le film d’horreurs qui a été projeté sur la pelouse d’un Stade de France à huis-clos lors de la première demi-heure. Horreurs, car il n’y en a pas eu qu’une : l’équipe de France a approximativement tout raté jusqu’au but inscrit par Griezmann. Pêle-mêle : un bloc replié sur lui-même et coupé en deux, incapable d’être agressif et de se projeter, faible techniquement (Upamecano et Hernandez ont bouclé le premier acte avec 75% de passes réussies seulement, Sissoko à 60%, Lloris à 36%), frileux, lisible, triste. En face, la Croatie s’est baladée, puis a ouvert le score après une sortie toute sauf nécessaire de Lloris dans les pieds de Rebić et à la suite d’un corner terriblement défendu. Les Bleus étaient alors dominés techniquement et tactiquement. Ils n’ont pas non plus dominé la suite de la rencontre, mais ils ont réussi à retourner l’affaire grâce à des éclairs individuels. Ce qui nous amène au relatif échec du système posé par Deschamps, qui a pris la forme d’un 5-2-3 faiblard, sans élément déstabilisant au milieu. On se répète : la réussite d’une animation demande du temps, de la prise de repères et cela est encore plus difficile à mettre en place au cœur d’une sélection. Après le match, Didier Deschamps n’a pas dit autre chose : «"Ce sera ça."» Circulez.Et les joueurs, dans tout ça ? Après la Suède, Hugo Lloris soufflait que l’équipe ne pouvait s’adapter «» et pointait «» cette nouvelle animation. Mardi soir, le capitaine a aussi appuyé dans ce sens : «» Plus positif, Olivier Giroud a noté que ce système à trois centraux, deux pistons, deux milieux axiaux, un électron libre et deux attaquants pour l’accompagner a réussi, en Suède ou face à la Croatie, à «» : «» En d’autres mots, l’équipe de France est restée l’équipe de France.Le problème n’est pas forcément lié à l’organisation, mais plutôt aux profils installés en son cœur.Il y a d’abord le cas de Dayot Upamecano , dont l’apport avec ballon n’a pas été suffisant et qui a été parfois défaillant dans sa gestion de la profondeur. Le défenseur de Leipzig n’a pas été capable sur les deux matchs de sortir la version de lui vue lors du Final 8 et cela s’explique aussi par le fait que Didier Deschamps l’a installé dans un autre rôle. Dans une défense à trois, où Varane semble indéboulonnable dans l’axe, le profil d’un Jules Koundé devrait être essayé lors du prochain rassemblement et est peut-être plus proche de la vision du foot d’un Deschamps. Il y a ensuite celui des pistons qui n’ont pas été très créatifs, notamment Digne et Dubois en Suède, et qui ont amené une question sur la table : Deschamps a-t-il succombé à un effet de mode en tentant une telle animation sachant qu’il ne possèdait pas, dans une telle configuration - soit sans Pogba, et avec Nzonzi, Rabiot ou Kanté au milieu - de joueurs déstabilisants derrière son trio offensif ? On verra le mois prochain.Seule certitude : il possède en Martial un joueur à revoir vite et en Camavinga un talent à couver. Il est difficile ici de ne pas s’enflammer pour un tel potentiel, capable de se dégager de la pression, de résoudre des problèmes, de s’ouvrir le terrain, de jouer vers l’avant, de donner de la vie à l’ensemble. «» , a soufflé Lloris après la rencontre. On ne demande qu’à le revoir, au contraire de ce désert d’intentions vues par moments lors de deux matchs où l’équipe de France n’aura globalement pas maîtrisé grand chose, si ce n’est son feu intérieur. Hugo Lloris a quand même concédé qu’il aurait aimé voir ses potes «» , mais cette équipe en est-elle capable, au fond, ou doit-elle pour de bon assumer son football basé sur la quête du quoi plutôt que du comment ? Le Portugal, le mois d’octobre, c’est déjà demain : ce sera aussi l'heure de récolter d'autres indices.